اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة الامارات والهند بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة للمتابعين لمتابعة بث مباشر مباراة الامارات والهند في ظل تغطية الموقع لمباريات كاس امم اسيا 2019 و التي تقام في الامارات في اطار منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في المجموعة الاولى تقام مباراة الامارات والهند اليوم الخميس الموافق 10-1-2019 ونتابع اليوم مباراة الامارات والهند بث مباشر لايف موقع يلا شوت الجديد بدون تقطيع وبسرعة عالية حيث يدخل منتخب الامارات اليوم اللقاء وعينه على الفور بعد تعادله في المباراة السابقة امام منتخب البحرين في المباراة الافتتاحية لكاس امم اسيا التي تقام في دولة الامارات العربية الشقيقة الامارات و التي انتهت بالتعادل الايجابي ويسعي الامارات الى الفوز واخذ ثلاث نقاط من الهند حتى يحتل مركز المتقدمة في المجموعة الاولى و تاهل الى الادوار التالية من منافسات بطولة كاس امم اسيا التي تقام على ارضه ووسط جماهيره التي تدعم منتخب الامارات في جميع لقاءاته بحضورها اللقاءات وتشجيعها منتخب بلادها بكل اخلاص و تضم المجموعة الاولى الامارات والبحرين تايلاند والهند وياتي ترتيب المجموعة الاولي كالاتي الهند في المركز الاول برصيد 3 نقاط والامارات في المركز الثاني برصيد نقطة والبحرين في المركز الثالث برصيد نقطة وتايلاند في المركز الاخير برصيد 0 نقطة .

تفاصيل حول مشاهدة الامارات والهند

في بث مباشر مباراة الامارات والهند في موقع يلا شوت الجديد حصريا بجوده hd نريد منتخب الهند استكمال مشوار انتصاراته حيث حقق انتصار امام منتخب تايلاند ويريد في لقاء اليوم ان يفوز على منتخب الامارات ضمان وصوله الى الادوار التاليه من بطوله كاس امم اسيا ومن المتوقع ان نشاهد مباراة كبيرة اليوم بين منتخب الامارات والهند علي موقع يلا شوت الجديد .

الامارات vs الهند

البطولة : كاس امم اسيا

القنوات الناقلة : بين سبورت الرياضية ماكس 1

الملعب : استاد مدينة زايد

موعد المباراة

الساعة ال 7.00 مساءاً بتوقيت السعودية

الساعة ال 6.00 مساءاً بتوقيت مصر

الساعة ال 6.00 مساءاً بتوقيت فلسطين

الساعة ال 6.00 مساءاً بتوقيت الأردن

الساعة ال 6.00 مساءاً بتوقيت سوريا

الساعة ال 6.00 مساءاً بتوقيت لبنان

الساعة ال 8.00 مساءا بتوقيت الامارات