اونلاين | يلا شوت الاردن وسوريا live.. مشاهدة مباراة الاردن وسوريا youtube مباشر| بث مباشر الاردن وسوريا الآن| كاس اسيا مباشر

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يلا شوت مشاهدة مباراة سوريا والاردن بث مباشر اليوم 10-1-2019 كورة اون لاين رابط نقل مبارة سوريا ضد الاردن كورة لايف مباشر yalla-shoot ،يلا شوت مشاهدة مباراة سوريا والاردن بث مباشر اليوم ، والتي تنطلق ضمن بطولة كاس امم اسيا لكرة القدم ، يلتقى منتخب الاردن مع منتخب سوريا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ، منتخب سوريا حقق نقطة واحدة فقط من الجولة الاولى بتعادل سلبى امام منتخب فلسطين بدون اهداف يلا شوت مشاهدة مباراة سوريا والاردن بث مباشر.

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة سوريا والاردن بث مباشر ،على الجانب الاخر منتخب الاردن حقق المفاجاة وفاز على منتخب استراليا حامل لقب البطولة بهدف نظيف دون مقابل عن طريق انس بنى ياسين وحقق الثلاث نقاط وضعته فى صدارة المجموعة ، منتخب الاردن يسعى للفوز لرفع رصيدة الى ستة نقاط وضمان التاهل الى الدور المقبل من بطولة اسيا ، يلا شوت الجديد مباراة سوريا والاردن بث مباشر.

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كورة اون لاين رابط مباراة سوريا والاردن بث مباشر ، اكد المدير الفني لمنتخب الاردن فيتال بوركلمانز بانه لا يقلق تماما من مشكلة نفاذ تذاكر المباراة وعدم وجود جماهير اردنيه بكثرة ولكنه يثق فى صوت الجماهير مؤكدا ان اللاعبين تتطلع لتقدم اداء مميز امام منتخب سوريا ، على الجانب الاخر المدير الفني لمنتخب سوريا بيرند ستينج انه لا يعانى من اى ضغط تماما مؤكدا ان جميع الاعبين يركزون فى المباراة فقط وليس الضغط الجماهير بعد التعادل مع فلسطين، كورة لايف مشاهدة مباراة سوريا والاردن بث مباشر.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة سوريا والاردن بث مباشر ،و اكمل بيرند ستينج انه يوجد القليل فقط من المدربين يستطيع التعامل مع الموقف تحت الضغط مؤكدا انه من هولاء المدربين ولايحاول اعطاء الثقة للاعبين لاظهار اكبر امكانياتهم وقدراتهم خلال المباراة وانعاش رصيد منتخب سوريا الى اربعة نقاط ، وعن ازمة صناع الالعاب فى منتخب سوريا اكد بان الاعبين المتاحين قادرين على حل تلك الازمة فى المباراة القادمة ، يلا شوت حصري مباراة سوريا والاردن بث مباشر.

موعد مباراة سوريا والاردن اليوم

المباراة سوف تنطلق فى تمام الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة بتوقيت الاردن و فى تمام الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة بتوقيت سوريا وفى تمام الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية وفى تمام الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت الامارات

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والاردن اليوم

المباراة ستكون على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين ، المباراة ستكون بقيادة الحكم دونج جين كيم ، المباراة ستنقل على قناة بى ان سبورت الاولى بتعليق روؤف بن خليف ، و على قناة الكاس اكسترا الاولي بتعليق احمد المعمري.