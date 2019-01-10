اونلاين | الاردن وسوريا مباشر.. يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاردن وسوريا الآن| شاهد مباراة Jordan لايف| مشاهدة مباراة سوريا اليوم

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يلا شوت HD مشاهدة مباراة سوريا والاردن| اهم مباريات سوريا في كأس أسيا 2019 مباشر|موعد مباراة سوريا والاردن اليوم من موقع الخليج 365، بتاريخ اليوم الخميس 10 يناير 2019 .

تبدأ اليوم الخميس الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم آسيا، المجموعة الثانية التي يتصدرها الأردن برصيد ثلاث نقاط ومن بعده سوريا وفلسطين بنقطة واحدة وأخيرًا أستراليا بدون نقاط.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة سوريا والاردن| اهم مباريات سوريا في كأس أسيا 2019 مباشر

الثالثة والنصف عصرًا تبدأ مباراة عربية خالصة تجمع بين سوريا والأردن، الأردن تطمح للحصول على الثلاث نقاط لضمان التأهل للدور التالي، فيما يتمسك منتخب سوريا بأمل الفوز لينافس على مقعد مرهل للدور التالي.



اهم مباريات سوريا في كأس أسيا 2019 مباشر|موعد مباراة سوريا والاردن اليوم

المباراة تلعب على ستاد خليفة بن زايد بمدينة العين، ويدير اللقاء تحكيميًا الكوري الجنوبي دونج جين كيم، اللقاء سينقل عبر قنوات بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق رؤوف خليف، والكأس القطرية بتعليق المعلقين مشعل الشمري وأحمد المعمري.

كان الأردن قد فاز في مباراته الأولى على حامل اللقب منتخب أستراليا بهدف دون رد، فيما تعادل منتخبي فلسطين وسوريا دون أهداف.