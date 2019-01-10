اونلاين | كاس اسيا مباشر| مشاهدة مباراة الاردن وسوريا LIVE بث مباشر في كأس آسيا 2019

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مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019 يأمل منتخب الأردن لانتزاع الفوز من سوريا للتـأهل لثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019 بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على استراليا بهدف نظيف منحه صدارة المجموعة الثانية. مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019 يلتقي اليوم الخميس 10-1-2019 منتخبا الأردن وسوريا في قمة الشام باستاد خليفة بن زايد في العين وسيكون في رصيد المنتخب السوري نقطة واحدة بعد تعادل مخيب للآمال مع الفلسطينيين، بينما يتصدر الأردن الترتيب بثلاث نقاط عقب فوز مفاجئ على أستراليا بأداء ملهم من دفاعه وحارسه المخضرم عامر شفيع.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وسيكون على بيرند شتانغه، مدرب سوريا، الإجابة عن الأسئلة نفسها التي لم يستطع حلها ضد المنتخب الفلسطيني، وهي كيفية اختراق الحائط البشري لفريق يدافع بكل لاعبيه.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأمام أستراليا، تخلى الأردن عن الاستحواذ على الكرة لصالح الأستراليين ودافع بصلابة ليحبط حامل اللقب ويخرج بثلاث نقاط ثمينة وضعته في موقف قوي لانتزاع إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وواجهت سوريا موقفًا مشابهًا ضد المنتخب الفلسطيني الذي اكتفى بالدفاع في أغلب فترات مباراته ضد فريق المدرب الألماني شتانغه، وأحبط مدافعوه الهجوم السوري القوي بقيادة عمر السومة وعمر خربين والجناح فهد اليوسف.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقد يجري المدرب الألماني عدة تغييرات في تشكيلته الأساسية لمواجهة الأداء الدفاعي المتوقع للمنتخب الأردني بقيادة مدربه البلجيكي فيتال بوركلمانس.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

ومن المنتظر أن يحصل صانع اللعب محمد عثمان لاعب هيراكليس الميلو على فرصة اللعب من البداية ضد الأردن، بعد مشاركته كبديل أمام فلسطين. وقال شتانغه إنه فضل عدم البدء بعثمان لشعوره بالإرهاق بسبب مشاركته في كل مباريات ناديه الهولندي في النصف الأول من الموسم.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويمتلك شتانغه حلولًا أخرى مثل لاعب الوسط محمد المواس والمهاجم مارديك مارديكيان، بينما قد يدخل يوسف قلفا التشكيلة الأساسية في ظل غياب الجناح أسامة أومري الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة المنتخب الفلسطيني.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

ومع معرفته بأن مواجهته الأخيرة ستكون محفوفة بالمخاطر ضد أستراليا في ختام دور المجموعات، يحتاج المنتخب السوري للنقاط الثلاث أمام الأردن؛ للحفاظ على آماله في التأهل للدور الثاني.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وينبئ التاريخ بمواجهة متكافئة، فقد حققت سوريا ثمانية انتصارات، والأردن مثلها وتعادلا ثلاث مرات في مواجهاتهما السابقة ومن المنتظر أن يحظى الفريقان بمساندة ضخمة من جماهيرهما في استاد خليفة بن زايد. وكان مشجعو البلدين من بين النقاط المضيئة في الأيام الأولى للبطولة التي تستضيفها الإمارات.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد الاردن وسوريا بث مباشر والقنوات الناقلة

المباراة : الأردن X سوريا الجولة: 2 المجموعة B

المعلب: استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

الحكم: دونج جين كيم

الموعد: تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت سوريا ومصر، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

المعلق : سيقوم المعلق رؤوف خليف بالتعليق على أحداث المباراة من خلال قناتي bein MAX 1، MAX 2، كما أن المباراة سوف يتم نقلها من خلال قناة الكأس EXTRA 1 بصوت المعلق مشعل الشمري، والكأس EXTRA 2 بصوت المعلق أحمد المعمري.

قنوات ناقلة أخرى لمباراة الاردن وسوريا بث مباشر

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

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