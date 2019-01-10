اونلاين | كاس اسيا مباشر| مشاهدة مباراة الاردن وسوريا LIVE بث مباشر في كأس آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاس اسيا مباشر| مشاهدة مباراة الاردن وسوريا LIVE بث مباشر في كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
يأمل منتخب الأردن لانتزاع الفوز من سوريا للتـأهل لثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019 بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على استراليا بهدف نظيف منحه صدارة المجموعة الثانية.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
وسيكون على بيرند شتانغه، مدرب سوريا، الإجابة عن الأسئلة نفسها التي لم يستطع حلها ضد المنتخب الفلسطيني، وهي كيفية اختراق الحائط البشري لفريق يدافع بكل لاعبيه.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
وأمام أستراليا، تخلى الأردن عن الاستحواذ على الكرة لصالح الأستراليين ودافع بصلابة ليحبط حامل اللقب ويخرج بثلاث نقاط ثمينة وضعته في موقف قوي لانتزاع إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
وواجهت سوريا موقفًا مشابهًا ضد المنتخب الفلسطيني الذي اكتفى بالدفاع في أغلب فترات مباراته ضد فريق المدرب الألماني شتانغه، وأحبط مدافعوه الهجوم السوري القوي بقيادة عمر السومة وعمر خربين والجناح فهد اليوسف.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
وقد يجري المدرب الألماني عدة تغييرات في تشكيلته الأساسية لمواجهة الأداء الدفاعي المتوقع للمنتخب الأردني بقيادة مدربه البلجيكي فيتال بوركلمانس.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
ومن المنتظر أن يحصل صانع اللعب محمد عثمان لاعب هيراكليس الميلو على فرصة اللعب من البداية ضد الأردن، بعد مشاركته كبديل أمام فلسطين. وقال شتانغه إنه فضل عدم البدء بعثمان لشعوره بالإرهاق بسبب مشاركته في كل مباريات ناديه الهولندي في النصف الأول من الموسم.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
ويمتلك شتانغه حلولًا أخرى مثل لاعب الوسط محمد المواس والمهاجم مارديك مارديكيان، بينما قد يدخل يوسف قلفا التشكيلة الأساسية في ظل غياب الجناح أسامة أومري الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة المنتخب الفلسطيني.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
ومع معرفته بأن مواجهته الأخيرة ستكون محفوفة بالمخاطر ضد أستراليا في ختام دور المجموعات، يحتاج المنتخب السوري للنقاط الثلاث أمام الأردن؛ للحفاظ على آماله في التأهل للدور الثاني.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
وينبئ التاريخ بمواجهة متكافئة، فقد حققت سوريا ثمانية انتصارات، والأردن مثلها وتعادلا ثلاث مرات في مواجهاتهما السابقة ومن المنتظر أن يحظى الفريقان بمساندة ضخمة من جماهيرهما في استاد خليفة بن زايد. وكان مشجعو البلدين من بين النقاط المضيئة في الأيام الأولى للبطولة التي تستضيفها الإمارات.
مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر في كأس آسيا 2019
موعد الاردن وسوريا بث مباشر والقنوات الناقلة
المباراة : الأردن X سوريا الجولة: 2 المجموعة B
المعلب: استاد خليفة بن زايد – بنادي العين
الحكم: دونج جين كيم
الموعد: تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت سوريا ومصر، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية.
المعلق : سيقوم المعلق رؤوف خليف بالتعليق على أحداث المباراة من خلال قناتي bein MAX 1، MAX 2، كما أن المباراة سوف يتم نقلها من خلال قناة الكأس EXTRA 1 بصوت المعلق مشعل الشمري، والكأس EXTRA 2 بصوت المعلق أحمد المعمري.
قنوات ناقلة أخرى لمباراة الاردن وسوريا بث مباشر
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
مباراة الاردن وسوريا بث مباشر من هنا
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