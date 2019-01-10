اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

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يواجه منتخب الأردن نظيره منتخب سوريا في يوم الخميس 10 يناير 2019 على أرضية ملعب الشيخ خليفة بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

وفي آخر خمس مباريات خاضها منتخب الأردن في الفترة الماضية، سقط منتخب الأردن في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة الأولى أمام نظيره منتخب السعودية في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الثانية تعرض منتخب الأردن إلى الخسارة على يد نظيره منتخب قيرغيزستان بهدف وحيد دون مقابل في مباراة دولية ودية، وفي المباراة الثالثة تعرض منتخب الأردن إلى الخسارة على يد نظيره منتخب قطر بهدفين دون مقابل في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الرابعة سقط منتخب الأردن في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب الصين في مباراة دولية ودية، أما المباراة الخامسة فقد نجح فيها منتخب الأردن في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب أستراليا بهدف وحيد دون مقابل في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

أما على الجانب المقابل وفي آخر خمس مباريات خاضها منتخب سوريا في الفترة الماضية، تعرض منتخب سوريا إلى الخسارة في المباراة الأولى على يد نظيره منتخب الصين بهدفين دون مقابل في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الثانية سقط منتخب سوريا في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب عمان في مباراة دولية ودية، وفي المباراة الثالثة نجح منتخب سوريا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الرابعة نجح منتخب سوريا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب اليمن بهدف وحيد دون مقابل في مباراة دولية ودية، أما المباراة الخامسة فقد سقط منتخب سوريا في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره منتخب فلسطين في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب الأردن مع نظيره منتخب سوريا عبر قناة Bein Max HD1 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف، وذلك في تمام الساعة 15:30 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 16:30 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.