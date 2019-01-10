اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة سوريا والأردن بث مباشر اليوم الخميس 10 / 1 / 2019 كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة سوريا والأردن بث مباشر اليوم الخميس 10 / 1 / 2019 كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي سوريا والأردن ضمن بطولة كأس آسيا 2019، دور المجموعات الجولة الثانية،المنتخب السوري بعد تعادله الغير مقنع في اللقاء الأول ضد المنتخب الفلسطيني يواجه شقيق عربي جديد، وهو مطالب بالإنتصار للإبقاء علي آمال التأهل إلي الدور الثاني، فهل ينجح ضد النشامي الذي حقق المفاجأة بالإنتصار علي أبرز المرشحين لنيل البطولة هذا العام، وهو المنتخب الأسترالي، بعد أن فاز عليه في اللقاء الأول بهدف دون رد، ولكن الفريق المنافس الأردني يأمل في الفوز أيضا للذهاب للدور الثاني بدون أي مشاكل.

المنتخب السوري يطمح في إنتصار يعيد به ترتيب الأوراق من جديد، قبل مواجهة صعبة للغاية ضد نظيره الأسترالي في اللقاء الأخير ضمن دور المجموعات، فهل ينجح في عبور النشامي اليوم، ومن ثم التعادل علي أقل تقدير أمام نظيره الأسترالي، من أجل إحياء الأمل في العبور، أم سيتلقي الهزيمة اليوم، ويغادر بشكل شبه رسمي من الباب الصغير للبطولة.

تنطلق المواجهة بين فريقي سوريا والأردن في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:30 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة سوريا والأردن مباشر في لقاء اليوم الخميس 10 / يناير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

سيتم تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف ، وايضاً سيتم نقلها علي قناتي الكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين مشعل الشمر ي وأحمد المعمري.

مشاهدة مباراة سوريا والأردن مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي سوريا والأردن مباشر، علي موقعكم المفضل الخليج 365، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.