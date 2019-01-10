اونلاين | الأن كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاردن وسوريا بث مباشر .. Jordan مباشر .. يلا شوت . كورة ستار .. كورة اون لاين

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يلعب منتخب سوريا والاردن في كاس امم اسيا 2019، في استاد خليفة بن زايد - بنادي العين ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في المسابقة.

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وتجري مباراة الاردن وسوريا عند الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت البلدين، وكذلك مصر وفلسطين، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

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وستكون مباراة منتخب سوريا والاردن منقولة مباشرة عبر قنوات (beIN SPORTS MAX 2 HD AR - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - Alkass EXTRA One HDAlkass EXTRA TWO HDArena Sport 1).

ويعلق على المباراة المرتقبة بين الاردن وسوريا، رؤوف خليف عبر قنوات بي ان سبورت ماكس، و(مشعل الشمري+ احمد المعمري) على قناة الكأس اكسترا.

يذكر أن منتخب الهند سيلعب مع الامارات عند السادسة من مساء الخميس، وكذلك البحرين ضد تايلاند في تمام الواحدة والنصف ظهرا.