اونلاين | يلا شوت الاردن ضد سوريا مباشر| مشاهدة مباراة الاردن وسوريا LIVE في كاس اسيا مباشر| شاهد Syria مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الاردن ضد سوريا مباشر| مشاهدة مباراة الاردن وسوريا LIVE في كاس اسيا مباشر| شاهد Syria مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى منتخب الأردن لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بمسابقة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات عندما يواجه سوريا في الثالثة والنصف عصر اليوم، الخميس، بملعب "خليفة بن زايد"، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي أستراليا وفلسطين.

يلا شوت الاردن ضد سوريا مباشر| مشاهدة مباراة الاردن وسوريا LIVE

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على أستراليا "حاملة اللقب" بهدف نظيف، فيما يتقاسم منتخبا سوريا وفلسطين، المركز الثاني بنقطة وحيدة من تعادلهما بدون أهداف.

مشاهدة مباراة الاردن وسوريا LIVE في كاس اسيا مباشر| شاهد Syria مباشر

ويمتلك منتخب الأردن مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة القادرين على قيادة "النشامى" للخروج من مباراة اليوم بنتيجة إيجابية، فى مقدمتهم حارس المرمى عامر شفيع الذى يمتلك خبرة المشاركة فى البطولة، حيث كان ضمن فريق أعوام 2004 و2011 و2015، والذي قدم عرضاً رائعاً ضد أستراليا فى المباراة التى خرج فيها بشباك نظيفة.

موعد مباراة الاردن وسوريا والقنوات الناقلة:-

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : استاد خليفة بن زايد .

المعلق : رؤوف خليف (من الملعب) .

موعد المباراة :

4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:30 مساءاً بتوقيت مصر .

3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:30 مساءاً بتوقيت العراق .

3:30 مساءاً بتوقيت السودان .

4:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:30 مساءاً بتوقيت تونس .

2:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:30 مساءاً بتوقيت قطر.

1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وتعقد جماهير سوريا آمالها على الثنائى الهجومى عمر السومة وعمر خريبين من أجل قيادة "نسور قاسيون" لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم بعدما صام ثنائي منتخب سوريا عن التهديف في مباراة فلسطين، لذلك سيبذل الثنائي جهدًا مضاعفًا للتسجيل ومساعدة المنتخب بتحقيق الفوز الذي سيكون صعبًا للغاية خاصة بعد فوز النشامى وارتفاع سقف طموحاتهم.