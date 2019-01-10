اونلاين | يلا شوت hd مشاهدة مباراة الأردن وسوريا اليوم الخميس بث مباشر في كأس أسيا| مشاهدة مباراة سوريا والاردن اليوم

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وسوريا اليوم، يلا شوت، كورة لايف، كورة ستار جول، حيث مشاهدة مباراة سوريا والأردن اليوم الخميس، تجمع المنتخبين على أرضية أستاذ خليفة بن زايد بنادي العين، ومشاهدة مباراة الأردن وسوريا اليوم، هي ضمن مباريات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية، من دور مجموعات كاس أسيا 2019 بالإمارات، كما سنقدم لكم توقيت مشاهدة مباراة الأردن وسوريا اليوم، بجانب القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن مباشرة اليوم، “Jordan vs Syria”.

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قبل بداية مشاهدة مباراة الأردن وسوريا اليوم، تمكن المنتخب الأردني، في المباراة الماضية، من تحقيق نتيجة الفوز على المنتخب الأسترالي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف الأردن في المباراة، اللاعب انس بن ياسين في الدقيقة 26 من المباراة، مما جعل المنتخب النشامي، يتواجد في المركز الأول من المجموعة، برصيد ثلاثة نقاط.

بث مباشر في كأس أسيا| مشاهدة مباراة سوريا والاردن اليوم

وفي المقابل المنتخب السوري، قبل مشاهدة مباراة الأردن وسوريا اليوم الأربعاء، حققا التعادل في المباراة الماضية، ضد المنتخب الفلسطيني، بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، مما جعل المنتخبين، بتواجدين في المركز الثاني من المجموعة، برصيد نقطة لكل منتخب.

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مما يجعل مشاهدة مباراة الأردن وسوريا اليوم الخميس، في الجولة الثانية، يبحث من خلالها كل منتخب، على تحقيق نتيجة إيجابية، من اجل البقاء في المنافسة على التأهل إلى الدور القادم، حيث المنتخب السوري، يبحث من خلال مشاهدة مباراة الأردن اليوم، على تحقيق الفوز الأول، وفي المقابل المنتخب الأردني، يبحث من خلال مشاهدة مباراة سوريا اليوم، على تحقيق الفوز، من أجل ضمن الـتأهل رسميا، إلى مباريات الدور القادم.

توقيت مشاهدة مباراة الأردن وسوريا اليوم يلا شوت الجديد

بدابة بث مباشر مشاهدة مباراة المنتخب الأردني والمنتخب السوري اليوم الخميس 10-1-2019، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة والنصف زولا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة والنصف عصرا، بتوقيت الأردن، وهو نفس توقيت مصر، الذي يصادف ويوازي الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ودمشق والدوحة، أما توقيت مشاهدة سوريا والأردن اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات، سيكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، بتوقيت أبوظبي اليوم.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأردن وسوريا مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وسوريا مباشرة اليوم، ستكون أولا هي قناة بي إن سبورت ماكس أش دي 1 وماكس أش دي 2، وسيتواجد في التعليق على أحداث مباراة اليوم، المعلق التونسي رؤوف خليف.، كما ستكون قناة الكأس أكسترا أش دي1، وقناة الكأس اكسترا 2 أش دي، من بين القنوات الناقلة لمباراة سوريا والاردن اليوم، وسيتواجد في التعليق من خلالهما، كل من العلق مشعل الشمري، والمعلق احمد العمري.

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في هذه الفقرة، ستجدون بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا والأردن بث مباشرة، يوم الخميس، الموافق ل 10 يناير 2019ـ في ثاني مباريات المنتخبين في المجموعة الثانية، من دور المجموعات من البطولة الأسيوية.