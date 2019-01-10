رياضة | موعد مباراة الأردن ضد سوريا في كأس أسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأردن ضد سوريا في كأس أسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم العربية موعد انطلاق مباراة سوريا ضد الأردن والتي ستجمعهما مساء اليوم الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أسيا 2019 بالإمارات.

وتقام مباراة الأردن مع سوريا على ملعب الشيخ خليفة الدولي وذلك مساء اليوم الخميس والموافق 10/ 1/ 2019 في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة و4:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة الأردن مع سوريا في بطولة كأس أمم أسيا 2019 مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2 HD وقناتي الكاس اكسترا القطرية 1و2.

ويدخل منتخب الأردن المباراة بثقة كبيرة بعد أن فاز على أستراليا حامل لقب النسخة الماضية بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى سجله المتألق أنس بني ياسين من ضربة جزاء في شوط المباراة الأول.

أما منتخب سوريا يريد تعويض تعادله مع فلسطين سلبيا في الجولة الأولى وهو ما لم يكن يتوقعه البعض أن يتعادل خصوصا أن نسور قاسيون لديهم لاعبين مميزين مثل إبراهيم عالمة وعمر خربين وعمر السومة نجم أهلي جدة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية:

1- الأردن: 3 نقاط

2- فلسطين: نقطة

3- سوريا: نقطة

4- أستراليا: بدون نقاط