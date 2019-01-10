الان تتابع مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

يخوض منتخب البحرين الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس 10-1-2019 عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت البحرين والثالثة عصرا بتوقيت الإمارات لقاء الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس آسيا 2019 وذلك أمام منتخب تايلند، على ملعب آل مكتوم بنادي النصر في إمارة دبي بالإمارات.

مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويشير ترتيب المجموعة حاليا إلى صدارة منتخب الهند برصيد 3 نقاط، يليه منتخب البحرين والإمارات بنقطة لكليهما، وأخيرا تايلند بلا نقاط، في حين يلتقي اليوم أيضا منتخبا الإمارات والهند.

مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتعد المباراة مهمة لمنتخب البحرين في إطار التأهل إلى دور الـ 16، خاصة بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الإمارات وينص نظام التأهل عن المجموعات إلى دور الـ 16 على ترشح مباشر لصاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، فيما يترشح أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث من أصل 6 منتخبات.

مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019

وبالعودة إلى المباراة، فإن مدرب الاحمر البحريني ميروسلاف سكوب يهدف لتحقيق بداية إيجابية تقربه من الوصول إلى الدور الثاني، رغم صعوبة تايلند الذي يدخل بروح معنوية مختلفة بعد إقالة مدربه بعد الجولة الأولى.

مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019

ولن تكون المباراة سهلة على منتخب البحرين الذي يسعى لكسب 3 نقاط مهمة في مباراة تعد مفترق طرق نحو الوصول للدور التالي.

مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019

الخسارة الكبيرة التي تعرض لها منتخب تايلند في الجولة الافتتاحية لا تعتبر مقياسا، فهو يسعى للتعويض وتجديد آماله في الحصول على بطاقة مؤهلة للدور الثاني، إلا أن منتخب البحرين سيدخل بالتأكيد من أجل تحقيق وتضم قائمة الاحمر البحريني للبطولة 23 لاعبا هم: سيد شبر علوي، عبدالكريم فردان، يوسف حبيب، سيد رضا عيسى، أحمد ميرزا، أحمد جمعة، أحمد عبدالله، وليد الحيام، سيد مهدي باقر، أحمد بوغمار، حمد شمسان، عبدالوهاب علي، كميل الأسود، جاسم الشيخ، علي حرم، علي مدن، مهدي حميدان، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون، جمال راشد، محمد الرميحي، عبدالله يوسف وسامي الحسيني.

مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019

واختتم منتخب البحرين تحضيراته الإعدادية لمواجهة منتخب تايلند، وذلك بخوضه مران أخير على ملعب المباراة تحت قيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب والطاقم المعاون.

مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019

وشهد التدريب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائب الرئيس للشؤون الفنية سعادة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، وأعضاء مجلس الإدارة:عارف المناعي، عبدالرضا حقيقي، محمد الحمادي، صالح البلوشي وسلطان السويدي.

مشاهدة مباراة البحرين وتايلند بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

المباراة : البحرين X تايلاند الجولة: 2 المجموعة A

الملعب: استاد آل مكتوم بنادي النصر

الموعد: اليوم الخميس 10-1-2019 في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت البحرين والثالثة عصرا بتوقيت الإمارات والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

الحكم: كريستوفر جيمس بيث

المعلق : سوار الذهب (سمير اليعقوبي + محمد السعدي) الكاس

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD