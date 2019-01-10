الان تتابع مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

سيحاول الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات، الاستفادة من خبراته السابقة ومحاولة إصلاح الأخطاء سريعًا قبل مواجهة الهند في كأس آسيا 2019 في أبوظبي اليوم الخميس 10-1-2019.

مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتعرض زاكيروني، الذي قاد اليابان لإحراز لقب كأس آسيا 2011، لانتقادات بعد بداية متواضعة للإمارات في البطولة المقامة على أرضها والنجاة بصعوبة من الخسارة أمام البحرين.

مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتأخرت الإمارات بهدف حتى سجل البديل أحمد خليل هدفًا من ركلة جزاء، كان محظوظًا في الحصول عليها، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي ليخرج اللقاء بنتيجة 1-1 في افتتاح المسابقة القارية، يوم السبت الماضي، في أبوظبي.

مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقال زاكيروني للصحفيين: استفدنا بعض الأشياء الإيجابية من مواجهة البحرين، وأشياء أخرى أقل إيجابية والصعوبات التي واجهتنا أننا لم نكن ننجح في إيصال الكرة إلى المهاجمين كثيرًا ويجب تصحيح ذلك بالضغط العالي على المنافس، واستخلاص الكرة في منتصف الملعب الآخر وصناعة المزيد من الفرص.

مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأضاف مدرب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق: أشكر اللاعبين على الروح القتالية، لكن المهم تطوير الأداء من مباراة إلى أخرى، وسنحاول تصحيح الأخطاء والاستفادة منها أمام الهند وسيظهر المنتخب الإماراتي بشكل أفضل وسيتطور.

مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأعلن الاتحاد الإماراتي، يوم الثلاثاء، أنه يتمسك ببقاء زاكيروني ونفى التواصل مع زلاتكو داليتش، الذي قاد كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، لتولي المهمة في كأس آسيا لكن أي نتيجة سلبية ربما تكلف المدرب الإيطالي منصبه قريبًا.

مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتبدو كفة الإمارات نظريًا هي الأرجح أمام الهند، التي تتأخر بفارق 17 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) عن أصحاب الأرض، لكن الواقع أن هذا المنتخب قدم عرضًا قويًا في الجولة الافتتاحية وحقق مفاجأة بالفوز 4-1 على تايلاند.

مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019

وخطف المخضرم سونيل شيتري، مهاجم الهند، الأضواء عندما سجل هدفين ورفع رصيده إلى 67 هدفًا دوليًا، ومتقدمًا بهدفين على ليونيل ميسي، هداف منتخب الأرجنتين.

مشاهدة مباراة الهند والإمارات بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة الإمارات ضد الهند في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

المباراة : الهند X الإمارات الجولة: 2 المجموعة A

الملعب: استاد مدينة زايد الرياضية

الحكم: سيزار أرتورو راموس بالازويلوس

الموعد: اليوم الخميس 10-1-2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

المعلق : علي محمد علي وخالد الحدي.

قنوات اخرى ناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD