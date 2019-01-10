اونلاين | يلا شوت يوتيوب |مشاهدة مباراة الامارات والهند بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية كاس اسيا 2019 | كورة لايف بث مباشر

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مشاهدة مباراة الامارات والهند بث مباشر فى كأس آسيا فى نسخته الاخير 2019 بالإمارات حيث يمكن مشاهدة رابط مباراة الامارات والهند اون لاين يلا شوت بجودة عالية hd وبدون تقطيع على الإنترنت ،تنطلق منافسات الجولة الثانية في بطولة أمم أسيا يوم الخميس 10/1/2019، ويستضيف منتخب الإمارات غريمه منتخب الهند على ملعب مدينة زايد الرياضية، ويدخل المنتخب الإماراتى لتحقيق الفوز فى المباراة وحسم لقب البطولة على أرضه، بينما يسعى منتخب الهند لحصد الفوز الثاني في البطولة و تثبيت تصدره المجموعة الأولى.

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بطاقة اللقاء

الامارات Vs الهند

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات – الجولة الثانية )

المعلق : علي محمد علي (خالد الحدي + هيكل الصغير)الكاس

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات

7:00 مساءً بتوقيت السعودية

5:00 مساءً بتوقيت الجزائر

بث مباشر الامارات والهند

مشاهدة مباراة الامارات والهند بث مباشر، الإمارات تستضيف أمم أسيا يسعى لتحقيق لقب البطولة، روابط مباراة الامارات والهند , يدخل منتخب الإمارات فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من نهائيات أسيا 2019،بث حي مباراة الامارات والهند, ويأمل منتخب الأبيض فى تحقيق لقب البطولة المقامة على أرضه، لينك ماتش الامارات والهند بث مباشر ,كما يسعى للانتصار فى المباراة وحصد أول ثلاث نقاط فى المسيرة بث يوتيوب مباراة الامارات والهند اون لاين بعد تعادله مع منتخب البحرين فى الجولة الأولى بهدف لكل منتخب.

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تقام مباراة الامارات والهند فى الجولة الثانية بتصفيات أمم أسيا 2019 يوم الخميس 10/1/2019، وتنطلق صافرة الحكم فى الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 19:00 بتوقيت السعودية، وفى تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات المتحدة، وفى الساعة 16:00 بالتوقيت الدولي غرينتش.

اما القنوات الناقلة لمباراة الامارات والهند ستكون قنوات BEIN SPORT HD max أحداث المباراة الافتتاحية والمواجهة المرتقبة بين الامارات والهند فى أمم أسيا، كما ينقل استوديو تحليلي كبير لنقل الافتتاحية والتعليق على أحداث المباراة وتحليلها فور الانتهاء.

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الهند تدخل اليوم وهي تطمح فى حصد اللقب الآسيوي، بث اون لاين الامارات والهند ,مباراة الامارات والهند بث مباشر، وتأهل منتخب الإمارات بصفته مستضيفاً البطولة على أراضيه وليس ذلك ولكنه حسم المركز الثالث فى النسخة الماضية فى أستراليا 2015، يذكر أن منتخب الإمارات قد شارك بالبطولة فى 9 مناسبات، حقق لقب الوصيف مرة والمركز الثالث مرة والمركز الرابع مرة وباقى المشاركات ودع البطولة من الدور الأول.

يلعب منتخب النمور الزرقاء فى نهائيات أمم أسيا 2019 فى ثاني لقاءاته بالمجموعة الأولى، ويأمل منتخب الهند فى الفوز لثانى جولاته بالبطولة من أجل تثبيت أقدامه، كما يسعى لحصد نقاط المباراة وتصدر المجموعة الأولى فى البطولة.

رابط مشاهدة مباراة الإمارات والهند بث مباشر

سنضع رابط مشاهدة المباراة قبل الماتش بربع ساعة فتابعونا واحفظ المقالة للرجوع اليها بسهولة او شاركها على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتوتير وجوجل بلس لتشاهد الماتش مع اصحابك، شاهد المباراة .. وفي حالة انقطاع البث المباشر قم بالضغط على تحديث