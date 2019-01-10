شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان قويتان فى أول أيام مونديال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، الموافق 10 يناير الجارى، منافسات كأس العالم لكرة اليد بألمانيا و الدنمارك والتى تستمر حتى يوم 27 يناير على صعيد 4 مجموعات .

تشهد أول أيام البطولة مواجهتان قويتان بين كلا من ، كوريا الموحدة التى تضم لاعبين من الجنوبية و الشمالية مع ألمانيا على صعيد المجموعة الأولى التى تقام منافساتها فى بلد الأخير و الدنمارك مع تشيلى على صعيد المجموعة الثالثة التى تقام منافساتها فى كوبنهاجن .

ينص نظام البطولة على تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

تقام مباريات المجموعة الأولى في "برلين" وتضم: ألمانيا وكوريا بمنتخب موحد لأول مرة من الكوريتين الشمالية والجنوبية، والبرازيل وصربيا وروسيا وفرنسا، بينما تقام مباريات المجموعة المجموعة الثانية في "مونيخ" وتضم منتخبات : كرواتيا واليابان والبحرين وايسلندا ومقدونيا واسبانيا، وتقام مباريات المجموعة الثالثة في مدينة "هيرنينج بالدنمارك" وتضم منتخبات: الدانمارك والسعودية وشيلي وتونس والنمسا والنرويج.