اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم 10-1-2019 Yalla Shoot

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يلا شوت، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي في مساء يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليفانتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وليفانتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وليفانتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

موعد مباراة برشلونة وليفانتي، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي في مساء يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليفانتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وليفانتيِ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وليفانتي، سوف تكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وليفانتي والتشكيل المتوقع

موعد مشاهدة مباراة برشلونة من يلا شوت اليوم، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ليفانتي في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه وبنتيجة عريضة أيضاً من أجل ضمان تأهله بنسبة كبيرة إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب في الأسبوع المقبل على ملعب الكامب نو.

ولا شك أن طموحات فريق برشلونة لا تقتصر فقط على التأهل إلى الدور ربع النهائي، بل يطمح الفريق الكتالوني للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في نهاية المطاف، وخاصة وأن ذلك التتويج سوف يكون تاريخياً للغاية نظراً لأنه الخامس على التوالي، حيث نجح فريق برشلونة في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في آخر 4 مواسم على التوالي.

وبكل تأكيد يُعتبر فريق برشلونة ملكاً في مسابقة كأس ملك إسبانيا متفوقاً على أي فريق آخر في كرة القدم الإسبانية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد لم يفز في تاريخه بلقب كأس ملك إسبانيا سوى في تسعة عشر مناسبة سابقة فقط لا غير بعكس فريق برشلونة الذي فاز باللقب ذاته في 30 مناسبة سابقة على مدار تاريخ المسابقة.

ومن جانبه سوف يُريح الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة العديد من العناصر الأساسية في مباراته القادمة أمام فريق ليفانتي، وذلك من أجل تجنب إصابة أي نجم من نجوم الفريق الكتالوني في ظل التحديات الصعبة والمعقدة التي تنتظر فريق برشلونة في الأشهر المتبقية من عمر الموسم الحالي.

ويُدرك فريق برشلونة أن أي نتيجة سلبية سوف يُحققها في مباراة الذهاب أمام مضيفه فريق ليفانتي، من الممكن أن يتم تداركها في مباراة الإياب على ملعب الكامب نو، علماً بأن آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الموسم الحالي، كانت من فترة ليست بالبعيدة والتي انتهت على وقع فوز فريق برشلونة بخماسية نظيفة ملعب سيوتات دي فالنسيا وهو نفس ملعب مباراة الذهاب بين الفريقين.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيسون موريلو / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / دينيس سواريز / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / مالكوم.