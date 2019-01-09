اونلاين | بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبيرتون البيون بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر

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بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبيرتون البيون بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرتون ألبيون فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، فى ذهاب نصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبيرتون البيون بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر
وتأهل مانشستر سيتي إلى هذا الدور بعدما تخطى ليستر سيتى في ربع النهائي، بينما وصل بيرتون إلى هذا الدور على حساب ديلزبره بالفوز بهدف دون رد.
وفى الطرف الآخر لنصف النهائي يلتقى تشيلسي مع توتنهام فى ديربي لندني، وأقمت مباراة الذهاب أمس في ملعب ويمبلى الخاص بتوتنهام، ويستضيف البلوز العودة على ستامفورد بريدج.
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