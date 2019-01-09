اونلاين | بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبيرتون البيون بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبيرتون البيون بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبيرتون البيون بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرتون ألبيون فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، فى ذهاب نصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويسعى مانشستر سيتى حامل اللقب لمواصلة مشواره نحو النهائي الثاني له على التوالي والرابع منذ عام 2014، لكنه فى نفس الوقت يخشى من مفاجآت فريق بيرتون القادم من الدرجة الثالثة.

ومن المفترض ألا يواجه سيتي صعوبة في حسم المواجهة الأولى على أرضه أمام منافسه المتواضع، لكن على فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا الذي عاد الى سباق الدوري الممتاز بفوزه على ليفربول المتصدر 2-1 ثم بلغ الدور الرابع لمسابقة الكأس باكتساحه روثرهام من الدرجة الأولى بسباعية نظيفة، أن يحذر مفاجآت مسابقات الكئوس التي تذوقها الموسم الماضي حين خرج من دور الـ16 لكأس إنجلترا على يد فريق الدرجة الأولى ويجان بهدف دون رد.

بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبيرتون البيون بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر

وتأهل مانشستر سيتي إلى هذا الدور بعدما تخطى ليستر سيتى في ربع النهائي، بينما وصل بيرتون إلى هذا الدور على حساب ديلزبره بالفوز بهدف دون رد.

وفى الطرف الآخر لنصف النهائي يلتقى تشيلسي مع توتنهام فى ديربي لندني، وأقمت مباراة الذهاب أمس في ملعب ويمبلى الخاص بتوتنهام، ويستضيف البلوز العودة على ستامفورد بريدج.