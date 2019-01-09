اونلاين | بث حي online .. مشاهدة مباراة قطر ولبنان اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Qatar فى كأس آسيا 2019 اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي online .. مشاهدة مباراة قطر ولبنان اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Qatar فى كأس آسيا 2019 اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي online .. مشاهدة مباراة قطر ولبنان اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Qatar فى كأس آسيا 2019 اليوم

على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، يلتقي اليوم منتخبي قطر ولبنان ، ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وستكون المباراة بين قطر ولبنان في تمام الساعة السادسو بتوقيت سوريا ومصر والسابعة بتوقيت السعودية .

وستنقل شبكات “بي إن سبورت” المباراة عبر البث المباشر والحصري وتحديداً على قناتها “beIN SPORTS MAX 1-2 HD AR” .

وسيعلق على المباراة التي تجمع منتخب قطر ولبنان المعلق رؤوف خليف (احمد الطيب + ابراهيم الهشال على قناة الكاس.

بث حي online .. مشاهدة مباراة قطر ولبنان اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Qatar فى كأس آسيا 2019 اليوم

ويشارك منتخب لبنان للمرة الثانية في نهائيات كأس آسيا، والأولى من خلال التصفيات، إذ سبق له المشاركة كمضيف عام 2000.

ويشارك المنتخب القطري في كأس آسيا للمرة العاشرة في تاريخه وشارك في كل من آخر 6 نسخ من البطولة.

ويفتقد منتخب قطر لاعب خط الوسط أحمد معين بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.

بث حي online .. مشاهدة مباراة قطر ولبنان اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Qatar فى كأس آسيا 2019 اليوم