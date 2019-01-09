اونلاين | يلا شوت HD - مشاهدة مباراة قطر (Qatar) بث مباشر كورة ستار مباراة لبنان وقطر kora star live جودة عالية

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قطر ولبنان بث مباشر كأس اسيا 2019 الامارات الدور الاول الجولة الاولي , في ختام مباريات الجولة الاولي من دور المجموعات سنكون علي موعد مع قمة عربية خالصة ستجمع بين منتخبي قطر ولبنان في اطار مباريات المجموعة الخامسة في لقاء سيقام علي ملعب هزاع بن زايد الرائع بنادي العين.

يسعي المنتخب القطري لتحقيق الانتصار علي نظيره المنتخب اللبناني في الجولة الاولي والافتتاحية للبطولة الاسيوية من أجل اكتساب مزيد من الثقة لقادم المباريات القوية امام كلا من كوريا الشمالية والسعودية علي الترتيب ويسعي العنابي القطري لتقديم اداء جيد للظهور بشكل قوي في البطولات القادمة الهامة التي سيشارك فيها المنتخب مثل كوبا امريكا هذا العام وكأس العالم للقارات الي جانب الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022.

المنتخب اللبناني الذي يمر بطفرة كبيرة حيث نجح في الصعود لكأس اسيا لاول مرة في تاريخه حيث شارك مسبقا بصفته صاحب الضيافة والتنظيم , ويسعي المنتخب اللبناني للظهور بشكل جيد كما ظهر في التصفيات المؤهلة ونجح في تصدر مجموعته امام كوريا الشمالية وهونج كونج وماليزيا حيث جمع 16 نقطة ليكون أكثر الفرق تجميعا للنقاط في تلك المرحلة ويستحق التأهل عن كل جدارة واستحقاق لكأس اسيا هذا العام.

كأس الامم الأسيوية 2019 الامارات

الدور الاول - دور المجموعات

المجموعة الخامسة

الجولة الاولي

استاد هزاع بن زايد - بنادي العين

بث مباشر مباراة لبنان وقطر.

يوم الأربعاء 9 يناير 2019.

الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر.

السابعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة.

بين سبورتس القطرية الناقل الحصري لكأس الامم الاسيوية 2019 في الامارات.