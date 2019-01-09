رياضة | عاجل.. إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

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منافسة مشتعلة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأول على سموحة بهدف نظيف ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة المحلية.

وواصل الزمالك انفراده بقمة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بعد فوزه على الاتحاد السكندري 3-1.

وجاء فوز الأهلي على سموحة بهدف، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم وتتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام الزمالك وإنبي.

ويحتل فريق مصر المقاصة في المركز الرابع بنفس رصيد الأهلي 27 نقطة، جمعها في 17 جولة، بينما حل المقاولون العرب في المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة، ويتساوى معه في نفس الرصيد فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز الخامس، ولكن الإنتاج خاض 18 مباراة في الدوري حتى الآن، مقابل 17 مباراة للمقاولون.

ويقبع طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويتجمد رصيد سموحة عند 23 نقطة تراجعت به إلى المرتبة الثامنة.

أما الثلاثي النجوم وإنبى وبتروجت ففي المراكز الثلاث الأخيرة على الترتيب، فالأول حل في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة، وإنبى في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، وبتروجت الأخير برصيد 15 نقطة حصدها في 18 مباراة خاضها بالمسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 41 نقطة

2- بيراميدز 34 نقطة

3- الأهلي 27 نقطة

4- المقاصة 27 نقطة

5- المقاولون 26 نقطة

6- الإنتاج الحربي 26 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 23 نقطة

9- حرس الحدود 21 نقطة

10- الداخلية 20 نقطة

11- وادي دجلة 20 نقطة

12- الاتحاد السكندري 20 نقطة

13- الجونة 19 نقطة

14- المصري 19 نقطة

15- الإسماعيلي 17 نقطة

16- النجوم 17 نقطة

17- إنبي 16 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

انتصار تاريخي للأهلي على سموحة

وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري.

سجل الدولي التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ19 من ركلة جزاء، ليستعيد اللاعب ذاكرة التهديف بقميص الأهلي عقب تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة في المباريات.

فوز الأهلي على سموحة رفع رصيد المارد الأحمر إلى الفوز رقم 1000 في تاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري منذ انطلاقها موسم 1948-1989.

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لمسابقة الدوري المصري برصيد 40 لقبًا كرقم قياسي وبفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه وبات أول فريق يصل لـ1000 انتصار في مسابقة الدوري المصري.

خاض الأهلي على مدار مشاركاته في الدوري 1495 مباراة في المواسم المكتملة من البطولة وحقق الفوز في 1000 مباراة، وتعادل في 337 مباراة، بينما خسر في 158 مباراة

ونجح نجوم الأهلي في تسجيل 2647 هدفًا ويتصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي القائمة التاريخية لهدافي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز برصيد 109 أهداف.

ويتخطى حاجز الـ1000 انتصار في بطولة الدوري المصري إذا تم احتساب انتصاراته في المواسم التي لم تكتمل من المسابقة.