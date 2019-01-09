اونلاين | kora live كأس آسيا 2019: مباراة عمان وأوزبكستان بث مباشر والقنوات الناقلة

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في إطار الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة من مسابقة كأس آسيا، سيستضيف المنتخب العماني نظيره الأوزبكي في مباراة صعبة للغاية على الطرفين لأنها ستكون متكافئة للغاية بين فريقين يرغبان بتحقيق بداية طيبة.

كأس آسيا 2019: مباراة عمان وأوزبكستان بث مباشر والقنوات الناقلة

مباراة عمان وأوزبكستان بث مباشر والقنوات الناقلة

ويسعى المنتخب العماني للفوز في المباراة الأولى له من أجل قطع نصف مشوار التأهل إلى الدور التالي، خاصةً وأن منتخب تركمانستان يشارك للمرة الأولى في تاريخه ويمكنه أن يكون بطاقة العبور ولكن بشرط اجتياز مباراة الأربعاء بنجاح وجمع الثلاث نقاط.

مباراة عمان وأوزبكستان بث مباشر والقنوات الناقلة

وفي المقابل سيحاول المنتخب الأوزبكي لفرض نفسه منذ الوهلة الأولى مع مدربه الجديد هيكتور كوبر والذي يملك خبرة كبيرة من شأنها أن تساعد الفريق الملقب بالذئاب البيضاء على تقديم بطولة جيدة، ولكن البداية مهمة للغاية لأن الانطباع الأولى لا يٌنسى أبداً.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة عمان ضد أوزبكستان القنوات الناقلة

الغيابات والتشكيل المتوقع لعمان

من المتوقع أن يواصل الهولندي فيربيك اعتماده على طريقة 4-2-3-1 والتي لعب بها أغلب المباريات منذ تعيينه مديراً فنياً منذ عامين.

وسيعتمد المنتخب العماني على قوة طرفيه اللذان سيكونا كلمة السر، بسبب إجادتهم للواجبات الدفاعية والهجومية وقدرتهم على تحويل طريقة اللعب إلى 4-5-1 في الحالة الدفاعية، ولكنه من المؤكد سيفتقد لخدمات الأسطورة والقائد علي الحبسي.

مباراة عمان وأوزبكستان بث مباشر والقنوات الناقلة

موعد مباراة عمان ضد أوزبكستان والقنوات الناقلة المجموعة F

المباراة: عمان – أوزبكستان عمان الجولة: 1

الملعب: استاد الشارقة

الموعد: الأربعاء 9 يناير 2019 ميلادياً،3 جماد الأول 1440 هجرياً،16:30 بتوقيت السعودية

الحكم : لم يتحدد بعد

المعلق : احمد البلوشي (سمير اليعقوبي + احمد المعمري) الكاس

مباراة عمان وأوزبكستان بث مباشر والقنوات الناقلة

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