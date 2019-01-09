اونلاين | يلا شوت HD مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

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سيكون البث المباشر لمباراة قطر ولبنان محط أنظار عشاق المنتخبين الشقيقين في ظهورهما الأول بكأس آسيا سعياً من كل منهما لتحقيق أفضل بداية ممكنة.

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

مباراة قطر ولبنان في بث مباشر

• مباراة قطر ولبنان متاحة في بث مباشر عبر قناة beN SPORTS MAX1 بدءاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

أرقام قبل اللقاء (قطر):

- يشارك المنتخب القطري في كأس آسيا للمرة العاشرة في تاريخه وشارك في كل من آخر 6 نسخ من البطولة.

- ما عدا المضيف المنتخب الإماراتي، منتخب قطر كان أول فريق تأهل إلى بطولة كأس آسيا 2019 (ضَمِن التأهل يوم 17 نوفمبر 2015).

- فاز المنتخب القطري في 7 من مبارياته الـ 8 في الدور الثاني من تصفيات كأس آسيا (خسر 1) مسجلاً 29 هدفاً وتلقى 4 أهداف فقط في شباكه.

- خسر المنتخب القطري في جميع مبارياته الـ 3 في دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2015 ولم يحصد أي نقطة في دور المجموعات لأول مرة في تاريخه حينها.

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أرقام قبل اللقاء (لبنان):

- يشارك المنتخب اللبناني في كأس آسيا للمرة الثانية بعد أن استضاف البطولة في عام 2000.

- حصد المنتخب اللبناني نقطتين في دور المجموعات في بطولة عام 2000 وأنهى المجموعة في المركز الأخير (سجل 3 أهداف وتلقى 7).

- لم يخسر المنتخب اللبناني في الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2019 (ف 5 ت 1).

- لم يتقدم المنتخب اللبناني بالنتيجة في أي من مبارياته الـ 3 في كأس آسيا 2000 (ت 2 خ 1).

- سجل اللاعب حسن معتوق في 5 من مباريات المنتخب اللبناني الـ 6 في الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2019 (سجل 5 أهداف).