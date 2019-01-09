اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة عمان واوزباكستان اليوم | تابع لايف مباراة عمان واوزباكستان | بث مباشر عمان واوزباكستان الآن kor

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي .. مشاهدة مباراة عمان واوزباكستان اليوم | تابع لايف مباراة عمان واوزباكستان | بث مباشر عمان واوزباكستان الآن kor والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة قوية بين منتخب عمان ونظيره أوزبكستان، في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 9-1-2019 في بث حي ومباشر، في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الأولى للمجموعة السادسة لبطولة كأس اسيا، جاري الآن مشاهدة مباراة عمان ضد أوزبكستان اليوم الأربعاء في كأس آسيا.

المنتخب العماني الذي يدخل هذه البطولة، وهو يعاني من غياب أهم عناصره في أخر 15 عاما، وهو الحارس الدولي المخضرم علي الحبسي حارس الهلال السعودي الحالي والذي تعرض لإصابة قوية قبل البطولة، وسبق ولعب الحبسي في الدوري الإنجليزي، ويعتبر من أفضل الحراس في تاريخ قارة آسيا، المنتخب العماني يمني النفسي بتحقيق فوز صعب على نظيره الأوزبكي اليوم، لوضع قدم في الدور الثاني للبطولة، ويسعى منتخب عمان لتحقيق نتائج مميزة في البطولة الحالية، اون لاين مشاهدة مباراة عمان وأوزبكستان بث مباشر اليوم الأربعاء 9-1-2019 لايف في كأس آسيا.

على الجانب الأخر، يدخل منتخب أوزبكستان بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي لديه تجربة ناجحة في المنطقة العربية مع منتخب مصر، حيث نجح في قيادة الفراعنة لنهائي بطولة إفريقيا 2017، وقادهم للتأهل لمونديال 2018 في روسيا، قبل أن يخسر اللقاءات الثلاث ويرحل، سيحاول منتخب أوزبكستان تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاسيما وأنه يحمل دوافع كبيرة في النسخة السادسة عشر لبطولة كأس الأمم الآسيوية، ولن يقبل منتخب أوزبكستان بالخسارة في مواجهة اليوم، تابع مشاهدة مباراة عمان واوزبكستان بث مباشر اليوم الاربعاء 9-1-2019 في كأس أمم آسيا.

ومن المنتظر أن يتم نقل بث مباشر مواجهة عمان ضد أوزبكستان في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الاربعاء، عبر قناة بي ان سبورت اتش دي ماكس، في بث سريع وحي، لايف مشاهدة مباراة عمان وأوزبكستان بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس آسيا