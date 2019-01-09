الان تتابع كأس آسيا 2019: موعد مباراة قطر ضد لبنان والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

يفتح ملعب هزاع بن زايد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين قطر ولبنان اليوم الأربعاء القادم 9 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 3 جماد الأول 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2018-19.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة قطر ضد لبنان والقنوات الناقلة

استهل المنتخب القطري مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا بمجموعة ضمت كلاً من الصين، هونج كونج، المالديف وبوتان واستطاعوا تصدر المجموعة برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق الفوز في سبع مباريات، وتلقوا خسارة وحيدة وتأهلوا مباشرًة إلى النهائيات، ويتنافس الفريق في المجموعة الخامسة رفقة السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة قطر ضد لبنان والقنوات الناقلة

ويشارك منتخب لبنان للمرة الثانية في نهائيات كأس آسيا، والأولى من خلال التصفيات، إذ سبق له المشاركة كمضيف عام 2000، وسيسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول له قبل أن يلاقي نظيره السعودي يوم 12 من الشهر الجاري بملعب راشد آل مكتوم.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة قطر ضد لبنان والقنوات الناقلة

سيفتقد منتخب قطر لاعب خط الوسط أحمد معين في المباراة ضد لبنان بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف ولن يغير فليكس سانشيز في الطريقة التي اعتاد عليها مع المنتخب، وسيدفع بميجيل، عبد الكريم حسن في قلب الدفاع، وثنائي محور الوسط، سالم الهاجري، كريم بوضيف، وسيقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة قطر ضد لبنان والقنوات الناقلة

لن يغيب عن المنتخب اللبناني أي لاعب في المباراة ضد المنتخب القطري بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيعتمد المدرب سيرجي رومانو على نفس طريقة لعبه المعتادة مع الفريق، وسيدفع بالثنائي قاسم الزين، علي حمام في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء حسن معتوق.

كأس آسيا 2019: موعد مباراة قطر ضد لبنان والقنوات الناقلة

المباراة: قطر ضد لبنان الجولة: 1 المجموعة E

الملعب: استاد هزاع بن زايد

الموعد: الأربعاء 9 يناير 2019 ميلادياً،3 جماد الأول 1440 هجرياً،19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر.

الحكم : لم يتحدد بعد

القنوات الناقلة:

Arena Sport 2

IRIB Varzesh

Arena Sport 1 HD Cro

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD