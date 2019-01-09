الان تتابع كأس آسيا 2019: موعد مباراة عمان ضد أوزبكستان القنوات الناقلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:
في إطار الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة من مسابقة كأس آسيا، سيستضيف المنتخب العماني نظيره الأوزبكي في مباراة صعبة للغاية على الطرفين لأنها ستكون متكافئة للغاية بين فريقين يرغبان بتحقيق بداية طيبة.
كأس آسيا 2019: موعد مباراة عمان ضد أوزبكستان القنوات الناقلة
ويسعى المنتخب العماني للفوز في المباراة الأولى له من أجل قطع نصف مشوار التأهل إلى الدور التالي، خاصةً وأن منتخب تركمانستان يشارك للمرة الأولى في تاريخه ويمكنه أن يكون بطاقة العبور ولكن بشرط اجتياز مباراة الأربعاء بنجاح وجمع الثلاث نقاط.
كأس آسيا 2019: موعد مباراة عمان ضد أوزبكستان القنوات الناقلة
وفي المقابل سيحاول المنتخب الأوزبكي لفرض نفسه منذ الوهلة الأولى مع مدربه الجديد هيكتور كوبر والذي يملك خبرة كبيرة من شأنها أن تساعد الفريق الملقب بالذئاب البيضاء على تقديم بطولة جيدة، ولكن البداية مهمة للغاية لأن الانطباع الأولى لا يٌنسى أبداً.
كأس آسيا 2019: موعد مباراة عمان ضد أوزبكستان القنوات الناقلة
الغيابات والتشكيل المتوقع لعمان
من المتوقع أن يواصل الهولندي فيربيك اعتماده على طريقة 4-2-3-1 والتي لعب بها أغلب المباريات منذ تعيينه مديراً فنياً منذ عامين.
وسيعتمد المنتخب العماني على قوة طرفيه اللذان سيكونا كلمة السر، بسبب إجادتهم للواجبات الدفاعية والهجومية وقدرتهم على تحويل طريقة اللعب إلى 4-5-1 في الحالة الدفاعية، ولكنه من المؤكد سيفتقد لخدمات الأسطورة والقائد علي الحبسي.
كأس آسيا 2019: موعد مباراة عمان ضد أوزبكستان القنوات الناقلة
موعد مباراة عمان ضد أوزبكستان والقنوات الناقلة المجموعة F
المباراة: عمان – أوزبكستان عمان الجولة: 1
الملعب: استاد الشارقة
الموعد: الأربعاء 9 يناير 2019 ميلادياً،3 جماد الأول 1440 هجرياً،16:30 بتوقيت السعودية
الحكم : لم يتحدد بعد
المعلق : احمد البلوشي (سمير اليعقوبي + احمد المعمري) الكاس
القناة الناقلة:
Arena Sport 1
IRIB Varzesh
Arena Sport 1 HD Cro
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
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