اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في دور 64 لكأس الاتحاد الإنجليزي

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في دور 64 لكأس الاتحاد الإنجليزي

عشاق كرة القدم الإنجليزية ومتابعي النجم المصري محمد صلاح على موعد اليوم مع مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدور 64 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم .

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس إنجلترا .

يلتقي اليوم فريق ليفربول ضد ولفرهامبتون في الساعة 9 و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، وتأتي المباراة في إطار دور الـ64 من بطولة كأس إنجلترا وكان الفريقان قد التقيا الشهر الماضى ضمن منافسات الدوري الإنجليزى الممتاز، وتفوق ليفربول بنتيجة 2-0 أحرز محمد صلاح الهدف الأول وصنع الثاني بتمريرة رائعة للعملاق الهولندي فان دايك ليضيف الهدف الثاني.

ويسعى ليفربول خلال مباراة اليوم الاثنين ضد ولفرهامبتون لاستعادة ثقة لاعبيه بعد الهزيمة الأولى له فى الدوري الإنجليزى، والتى جاءت في المرحلة 21 على يد مانشستر سيتي ليقلص الفارق مع الريدز إلى 4 نقاط ويشعل المنافسة مرة أخرى على البطولة .

فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب يسعى للفوز بالبطولات هذا العام خاصة، وأنه يمتلك ثلاثي الهجوم الرهيب المصري محمد صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني.

فريق ولفرهامبتون يسعى اليوم هو الآخر لتحقيق مفاجأة على حساب ليفربول في مباراة اليوم، خاصة وأن تاريخ مواجهات الفريقين ليس لصالح ليفربول، حيث التقى الفريقين من قبل في 102 مواجهة حقق ولفرهامبتون الفوز فى 50 مناسبة، بينما فاز ليفربول في 35 مباراة .

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس إنجلترا .