اونلاين | يلا شوت HD مباراة ليفربول اليوم | ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (بث مباشر)

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مباراة ليفربول اليوم | ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (بث مباشر)

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جيمع أنحاء العالم اليوم الاثنين الموافق 7 يناير 2019، لقاء من العيار الثقيل مباراة قوية وحاسمة تجمع ما بين فريق ليفربول وولفرهامبتون، وذلك ضمن إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، لنتعرف أكثر عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة له، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اونلاين.

يلا شوت HD مباراة ليفربول اليوم

تنطلق المباراة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية المتحدة والساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وذلك على ملعب استاد مولينيو، وتقوم قناة بي ان سبورت 2 ببث اللقاء على شاشتها، وسيقوم بالتعليق المعلق على محمد على، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون مباشر يوتيوب بدون تقطيع.

ليفربول ضد ولفرهامبتون | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون (بث مباشر)

ومن المقرر أن يشارك النجم دييجو جوتا مهاجم ولفرهامبتون أسياسا في اللقاء بعد فترة غياب، ليصبح جاهزا لمواجهة ليفربول الهامة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبدأ ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح مشواره في كأس الاتحاد، بعد تلقيه أول خسارة في الدروي الإنجليزي يوم الخميس على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي بنتيجة (2-1) لكنه ظل متصدرا لترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن الأخير.

ولم يفز ليفربول بالكأس منذ عام 2006، أما الدوري فلا يزال يبحث عنه منذ موسم 1989-1990.