اونلاين | يلا شوت اليوم Liverpool| مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وولفرهامبتون live بث مباشر| شاهد مباراة ليفربول مباشر اليوم

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اهتماماً من موقع "الخليج 365" بتقديم متابعة خاصة لمباريات وأحداث كأس الاتحاد الانجليزي الممتاز (FA CUP) نقدم لكم خدمة (العنوان), وتأتي انطلاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الاثنين الموافق ل 7 يناير 2019، يتواجد نادي ليفربول في المركز الأول من ترتيب كأس الاتحاد الانجليزي الممتاز، وذلك برصيد 54 نقطة، بعد خوض 21 مباراة حيث فاز في 17 وتعادل 3 وتلقى خسارة واحدة فقط في الجولة الماضية من المان سيتي بقيادة جوارديولا حتى الآن، وفي المقابل ولفرهامبتون يدخل مباراة ليفربول اليوم، وهو يتواجد في التاسع ، وذلك برصيد 29 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي 7/1/2019

دون عناء البحث من خلال الانترنت على رابط مشاهدة لمباراة محمد صلاح مع ليفربول اليوم, ستجد في أسفل هذة المقالة أسهل طريقة لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الانجليزي الممتاز, وذلك عن طريق رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الاثنين 7/1/2019، وهي واحدة من أهم مباريات كأس الاتحاد الانجليزي، وإذا كنت من متابعي كأس الاتحاد الانجليزي وعشاق الفرعون المصري كل ما عليك فعله هو العودة إلينا قبل المباراة بنصف ساعة فقط من أجل مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي اليوم ”مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم”.

معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي والقنوات الناقلة لها:-

البطولة التي تلعب بها المباراة:- كأس الاتحاد الانجليزي الممتاز (الاسبوع الحادي والعشرين)

القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2

ملعب المباراة:- ستاد مولينيو معقل ولفرهامبتون

المعلق:- سوار الذهب

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون:-

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

قنوات "مجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و ولفرهامبتون

قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.

قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.

قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 1348 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

ويأتي النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثلث بـ13 هدفاً خلف مع أوباميانج وهاري كين الذي يملك كل منهما في رصيده 14 هدفا ويصارع الفرعون المصري على الصدارة، ثم يأتي متأخراً رحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف ، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.