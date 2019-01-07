اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة اليمن وايران بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

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يخوض منتخب اليمن اختباراً صعباً عندما يواجه إيران في السادسة مساء اليوم، الاثنين بملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأسيوية التي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل بدولة الإمارات.

ويشارك منتخب اليمن في المونديال الاسيوي للمرة الاولى منذ إعلان الوحدة، بعدما سبق وأن شارك منتخب اليمن الجنوبي في نسخة 1976 التي أقيمت في إيران.

ويسعى منتخب اليمن لتجنب الهزيمة في مباراة اليوم للمحافظة على آماله في التأهل لدور الـ 16 قبل مواجهة العراق وفيتنام على الترتيب.

في المقابل، يسعى منتخب إيران لتحقيق الفوز في بداية مشواره بمسابقة كأس الأمم الأسيوية، ومواصلة تقديم عروضه القوية التي أثارت الإعجاب في بطولة كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا. ضد المغرب وإسبانيا والبرتغال.

ويفتقد منتخب إيران في بطولة كأس الأمم الأسيوية لجهود ثنائي خط الوسط سعيد عزت اللهي وعلي جول زاده والمدافع صادق محرمي بسبب الاصابة.