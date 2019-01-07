رياضة | عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة أساطير أفريقيا أمام السنغال بمشاركة أبوتريكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة أساطير أفريقيا أمام السنغال بمشاركة أبوتريكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في مباراة استعراضية بين نجوم أفريقيا ونجوم المنتخب السنغالي الذي شارك في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ومن المقرر أن تقام المباراة، مساء اليوم الإثنين على ملعب ليوبولد سنجور بالعاصمة السنغالية داكار، وستشهد مشاركة نجوم كبار مثل، محمد أبوتريكة والكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا، بالإضافة لنجوم المنتخب السنغالي في مونديال 2002 وهم، بابا بوبا ديوب والحاجي ضيوف وهنري كمارا وخاليلو فاديجا وأليو سيسيه وغيرهم.

ومن المنتظر أن يحضر أبوتريكة أيضًا حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، في داكار، والذي سيشهد الإفصاح عن أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، والتي يتنافس عليها الثلاثي، محمد صلاح وساديو ماني وأوباميانج.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة RTS السنغالية من خلال ترددها عبر الأقمار التالية:

القمر E YahSat E 52 - التردد/12347 - معدل الترميز/30000 - الاستقطاب/ أفقي

القمر/ 16 Eutelsat E- التردد/10977 - معدل الترميز/ 30000 - الاستقطاب /أفقي

القمر/ 9 Eutelsat E- التردد/ 11881 - معدل الترميز/27500 - الاستقطاب/ عمودي

القمر/ 7 Eutelsat V- التردد/ 12604 - معدل الترميز/30000 - الاستقطاب/ أفقي

القمر Eutelsat W3 - الموقع المداري 7 شرق - التردد 11345 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500