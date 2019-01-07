اونلاين | مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين live بث مباشر 7-1-2019 كأس أسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين live بث مباشر 7-1-2019 كأس أسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر متابعي كرة القدم وتحديدًا بطولة كأس آسيا، مباراة مرتقبة بين كوريا الجنوبية والفلبين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالبطولة المقامة بالإمارات.

تأتي أهمية المباراة، نظرًا لرغبة كوريا الجنوبية، في تحقيق أول انتصار لها بالبطولة والسعي نحو الأدوار النهائية من أجل تحقيق اللقب الثالث في تاريخه.

ويعتمد منتخب كوريا الجنوبية، على خبرته الواسعة في آسيا وكذلك خبرة لاعبيه المتواجدين في أوروبا وبعض الدوريات الآسيوية، وخبرات البرتغالي باولو بينو المدير الفني.

ويعتبر المنتخب الكوري أحد أبرز المنتخبات المرشحة للقب البطولة رغم الإصابات التي تلاحقه، حيث قام الجهاز الفني أمس، باستدعاء لي سونغ وو لاعب هيلاس فيرونا لقائمة المنتخب بعد إصابة نا سانغ هو.

على جانب آخر يسعى منتخب الفلبين بقيادة السويدي المخضر إريكسن المدير الفني، على تحقيق المفاجأة بالمجموعة، حيث أنه يعد أقل ترشيحًا في المجموعة الثالثة بسبب قلة خبرته الآسيوية في النهائيات ولكنه يتسلح بطموح لاعبيه ورغبتهم الشديدة في الظهور بأداء مشرف في هذه التجربة الأولى.

وينتظر منتخب الفلبين مساندة قوية من الجالية الفلبينية المقيمة في الإمارات وإسعاد 90 مليون نسمة ،بعد أن زاد الاهتمام من قبل الاتحاد المحلي باللعبة.

موعد مباراة كوريا الجنوبية والفلبين في كأس آسيا اليوم: 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:30 مساءاً بتوقيت مصر . 3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 3:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 3:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 3:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:30 مساءاً بتوقيت العراق . 3:30 مساءاً بتوقيت السودان . 4:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:30 مساءاً بتوقيت تونس . 2:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 4:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 5:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:30 مساءاً بتوقيت قطر. 1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ويلعب المنتخبان الكوري الجنوبي والفلبين في المجموعة الثالثة إلى جانب الصين وجمهورية قرغيزستان.