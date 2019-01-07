مشاهدة مباراة إيران واليمن بث مباشر اليوم في كأس آسيا 2019

يتهيأ المنتخب الإيراني لمواجهة نظيره اليمني في أولى مباريات المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2019 وذلك يوم الأثنين 7 يناير ميلادياً والموافق 1 جمادي الأولى 1440 هجرياً، في مباراة لن تكون سهلة للطرفين برغم أن التوقعات تصب في مصلحة أسود فارس.

وسيحاول المنتخب الإيراني مواصلة الأداء القوي الذي ظهر عليه في كأس العالم الأخيرة بروسيا برغم صعوبة المجموعة، خاصةً وأنه أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة الآسيوية لذا لن يكون مقبولاً منه أقل من الثلاث نقاط في الجولة الأولى.

موعد مباراة إيران ضد اليمن والقنوات الناقلة

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .

المعلق : حسن العيدروس .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيران

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش مواجهة اليمن مهاجماً من البداية، لمحاولة استغلال قلة خبرة الخصم الذي سيشارك في النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، ومن أجل تجنب التوتر الناجم عن مرور الدقائق بدون تسجيل أي أهداف، وفي الغالب سيعتمد على طريقة لعب 4/2/3/1 كما فعل في المباريات التحضيرية استعداداً للبطولة:

التشكيل | 4-2-3-1

علي رضا

ميلاد محمدي - محمد خانزاده - حسين كنعاني - رامين رضائيان

وحيد أميري - أوميد إبراهيمي

مهدي تاريمي - سامان قدوس - مهدي ترابي

سردار أزمون

الغيابات والتشكيل المتوقع لليمن

يسعى السلوفيني يان كوسيان إلى أن يتعامل بحذر شديد في ضربة البداية خاصةً إذا كان الخصم عبارة عن منتخب مونديالي، يملك العديد من الأسماء اللامعة والخبرات الكثيرة في أبرز الدوريات الأوروبية، ومن المتوقع أن يواصل اعتماده على طريقة 3/4/3 ولكن مع اللجوء للدفاع ومحاولة الاعتماد على المرتدات خاصةً مع التوقع بأن المباردة الهجومية ستكون من نصيب المنتخب الإيراني:

التشكيل | 3-4-3

محمد عياش

محمد فؤاد عمر - علاء الدين مهدي - مدير الرداعي

عبد الواسع المطري - محمد بارويس - علاء الصاصي - حسين الغازي

أحمد السروري - سالم الموزعي - أحمد عبد الرب