تردد القناة الناقلة الوحيدة لمباراة أساطير أفريقيا والسنغال بمشاركة أبوتريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- "الخليج 365":

يخوض أساطير أفريقيا مباراة استعراضية أمام الجيل الذهبي لمنتخب السنغال 2002، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

المباراة تقام على هامش الاحتفالية التي يقيمها "كاف" لتسليم جائزة أفضل لاعب إفريقي المقررة مساء غد الثلاثاء بين الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني، وبيبر أوباميانج، واختيار الدولة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية المقررة يونيو المقبل بين مصر وجنوب إفريقيا.

المباراة يشارك فيها محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والأنجولي جيلبرتو ظهير أيسر الأهلي المعتزل، والكاميروني صمويل إيتو نجم نادي قطر، والمغربي نور الدين نابيت مدافع ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، والإيفواري ديديه دروجبا، وحازم إمام لاعب الزمالك الأسبق وعضو اتحاد الكرة المصري الحالي، والمغربي مصطفى حجى نجم أسود الأطلسي، والغاني مايكل ايسيان وسط تشيلسي، والنيجيري نوانكو كانو مهاجم أرسنال، والليبيري جورج وايا الرئيس الحالي لبلاده وأفضل لاعب في أوروبا 95، والمالي فريدريك كانوتيه نجم إشبيلية الإسباني.

المباراة تنقل عبر قناة RTS السنغالية ويمكنك الحصول على ترددها عبر الأقمار التالية:

القمر E YahSat E 52 - التردد/12347 - معدل الترميز/30000 - الاستقطاب/ أفقي

القمر/ 16 Eutelsat E- التردد/10977 - معدل الترميز/ 30000 - الاستقطاب /أفقي

القمر/ 9 Eutelsat E- التردد/ 11881 - معدل الترميز/27500 - الاستقطاب/ عمودي

القمر/ 7 Eutelsat V- التردد/ 12604 - معدل الترميز/30000 - الاستقطاب/ أفقي

القمر Eutelsat W3 - الموقع المداري 7 شرق - التردد 11345 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500