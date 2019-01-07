بحضور أبو تريكة.. كواليس مباراة أساطير أفريقيا والسنغال على هامش حفل الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تنطلق في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت جرينتش) مباراة ودية استعراضية بين أساطير أفريقيا ونجوم الجيل الذهبي لمنتخب السنغال (2002).

تقام المباراة في إطار فعاليات حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في القارة السمراء عن عام 2018 والتي سيتم الكشف عنه غدًا الثلاثاء، إلى جانب الإعلان عن منظم بطولة أمم أفريقيا بعد غد الأربعاء.

وبحسب ما أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المباراة ستضم عدد كبير من أساطير كرة القدم في القارة السمراء على رأسهم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، الأنجولي جيلبرتو ظهير أيسر الأهلي المعتزل، الكاميروني صمويل إيتو نجم نادي قطر، المغربي نور الدين نايبت مدافع ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، والإيفواري ديديه دروجبا إلى جانب حازم إمام لاعب الزمالك الأسبق وعضو اتحاد الكرة المصري الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ حفل "كاف" بحفل اختيار أفضل لاعبة كرة قدم نسائية إفريقية يليه مؤتمر صحفي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، وفي المساء تقام المباراة، على أن يتم الكشف عن جائزة أفضل لاعب أفريقي غدًا في حفل يقام بالعاصمة السنغالية داكار.

وينافس الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على لقب الأفضل في إفريقيا مع كل من زميله السنغالي في صفوف الريدز ساديو ماني والجابوني بير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال.

ووفقًا لجدول الكاف فإن التاسع من يناير الجاري سيتم الكشف عن الدولة المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بدلاً من الكاميرون والتي ترشح لاستضافتها (مصر- جنوب أفريقيا).