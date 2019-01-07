رياضة | تفاصيل عودة أبوتريكة للملاعب في مباراة الأساطير

حسين الشحات: حققت حلم الأهلي

أعرب حسين الشحات نجم النادي الأهلي الجديد عن سعادته بالتوقيع للفريق قادمَا من العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

ووجه حسين الشحات الشكر لجماهير الأهلي على مطالبتها بانضمامه للقلعة الحمراء مبديَا سعادته باهتمام محمود الخطيب رئيس النادي بضمه وحرصه الشديد على الحديث معه باستمرار.

وقال حسين الشحات في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى إسعاد جماهير الأهلي والفوز مع الفريق بكل البطولات.. أشكر أمير توفيق وعدلي القيعي ومحمد فضل، لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا لكي أكون متواجدًا في الأهلي".

وأضاف حسين الشحات: "الأهلي شرف لأي لاعب أن ينضم إليه وحلم الطفولة والحمد لله قمت بتحقيقه وأتمنى أن أكون على قدر كما كنت في العين الإماراتي وللحقيقة لم أشعر لحظة أنني لن ألعب للأهلي".

وتابع حسين الشحات: "وقعت عقد انضمامي للأهلي في الشارع بجانب النادي وأنا في العربية وكنت سعيدًا وأنا أمضي في الشارع لأنه لم يكن بمقدوري أن أدخل النادي الأهلي قبل أن أنهي أموري مع العين احترامًا لهم".

وأشار إلى أنه يتمنى العودة من جديد لكأس العالم للأندية مع الأهلي موضحًا أنه يفضل اللعب في الجناح الأيمن ويمكن أن يلعب مهاجمًا في القلعة الحمراء إذا طلب مارتن لاسارتي المدير الفني ذلك.

وواصل حسين الشحات: "محمود الخطيب وعدني بالانضمام للأهلي ونفذ وعده وأتمنى ارتداء قميص أبو تريكة مع الأهلي إذا تنازل أحمد الشيخ عنه.. سأكون أكثر لاعب يشعر بالجماهير لأنني مشجع أهلاوي في الأساس".