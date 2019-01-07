الان تتابع مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يحل فريق ليفربول، الليلة، ضيفا على نظيره ولفرهامبتون، ضمن مباريات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإنجليزي، ويسعى الريدز لتجاوز الخسارة الأولى لهم في الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، كما يرغب فريق ولفرهامبتون في تحقيق الفوز، متجاوزا خسارته أيضا أمام كريستال بالاس في الدوري.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا

من المتوقع أن يحاول ولفرهامبتون استغلال الغياب المحتمل لثلاثي الرعب الهجومي في ليفربول، محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، والوثب على المباراة من أجل حصد النقاط الثلاث، ليعزز ثقته بنفسه، ويرضي جماهيره المنتظرة للفوز.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا

ويلعب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، كما تشير التوقعات، بثلاثي هجومي بديل هم دانيال ستوريدج وديفوك أوريجى وشيردان شاكيرى، كما أنه من المحتمل ظهور لاعبين مثل آدم لالانا وفابينيو من بداية اللقاء، كذلك ألبرتو مورينو الظهير الأيسر من اجل إراحة الاسكتلندى روبرتسون.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا ليفربول وولفرهامبتون على ملعب مولينيو معقل فريق هامبتون، في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قناة Biensports 2 HD.