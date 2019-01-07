الان تتابع مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
يحل فريق ليفربول، الليلة، ضيفا على نظيره ولفرهامبتون، ضمن مباريات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإنجليزي، ويسعى الريدز لتجاوز الخسارة الأولى لهم في الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي، كما يرغب فريق ولفرهامبتون في تحقيق الفوز، متجاوزا خسارته أيضا أمام كريستال بالاس في الدوري.
مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا
من المتوقع أن يحاول ولفرهامبتون استغلال الغياب المحتمل لثلاثي الرعب الهجومي في ليفربول، محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، والوثب على المباراة من أجل حصد النقاط الثلاث، ليعزز ثقته بنفسه، ويرضي جماهيره المنتظرة للفوز.
مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا
ويلعب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، كما تشير التوقعات، بثلاثي هجومي بديل هم دانيال ستوريدج وديفوك أوريجى وشيردان شاكيرى، كما أنه من المحتمل ظهور لاعبين مثل آدم لالانا وفابينيو من بداية اللقاء، كذلك ألبرتو مورينو الظهير الأيسر من اجل إراحة الاسكتلندى روبرتسون.
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا والقنوات الناقلة
يلتقي فريقا ليفربول وولفرهامبتون على ملعب مولينيو معقل فريق هامبتون، في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قناة Biensports 2 HD.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 7-1-2019 كأس انجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.