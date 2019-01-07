رياضة | عاجل.. الأهلي يتحرك لضم موهبة الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتحرك لضم موهبة الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو النادي الأهلي المصري التعاقد مع لاعب الوسط المدافع لفريق مولودية وهران الجزائري أليو ديانج في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للأهلي نادي الأهلي حيث ظهر بشكل مميز مع فريقه الجزائري.

وعلى جانب آخر، تحدث مصدر داخل النادي الأهلي، عن إمكانية مشاركة حسين الشحات الوافد الجديد للقلعة الحمراء، في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام سموحة.

وقال المصدر إن نادي العين الإماراتي سيرسل غداً البطاقة الدولية للشحات، ليتم قيده في قائمة الفريق المحلية باتحاد الكرة المصري.

وأضاف بأن اللاعب سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية صباح غد الاثنين على أن يحدد الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي موقف اللاعب من الانضمام لمعسكر الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة سموحة.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة مساء بعد غد الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج بالعرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الأهلي مساء اليوم تعاقده رسميا مع حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف قادما من العين الإماراتي.

وكان حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من العين الإماراتي، أبدى سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه بالانتقال للنادي الأهلي.

وقال "الشحات"، في تصريحات لن إنه فضل الأهلي على العروض الأوروبية التي تلقاها بعد كأس العالم للأنديه، مشيرا إلى أنه تلقى عروض من أنديه فرنسية وإيطالية وبلجيكية لتحقيق حلمه منذ الطفوله باللعب للأهلي.

ووجه الشكر إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي كان يتابع معه ملف انتقاله للقلعة الحمراء خطوة بخطوة معلنا تمسك الأهلي به وعدم التفريط فيه.

كما وجه الشحات الشكر للدكتور عصام سراج، مدير التسويق بنادي مصر المقاصة، الذي بدأ المفاوضات معه أثناء توليه إدارة التسويق في القلعة الحمراء، ومحمد فضل الذي استكملها، والمهندس عدلي القيعي وأمير توفيق اللذان أنهىا الصفقه معه ومع العين الإماراتي.

وأشار حسين إلى أنه سعيد بالاستقبال الحافل من جمهور الأهلي له في أي مكان يتواجد به، وأنه يعتبر نفسه واحد من هذه الجماهير نظرا لعشقه القلعة الحمراء منذ الطفولة.

كما وجه الشحات الشكر لجماهير ومسئولي العين الإماراتي على كل ما قدموه له، مؤكدا أنه سينتهز الفرصة وسيتوجه للإمارات لمؤازة العين في أقرب مباراة لهم.