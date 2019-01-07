شكرا لقرائتكم خبر عن حيهم النشامى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - آزر الجمهور الأردني منتخب «النشامى»، وأسهم في صنع المفاجأة الأولى بإسقاط العملاق الأسترالي أرضاً، «1- صفر»، دون وضع أي اعتبار لـ«حامل اللقب» الآسيوي.. الأردنيون حضروا بقوة في مدرجات استاد هزاع بن زايد في العين، وخرجوا مرفوعي الرأس، وبتفوق تاريخي في المواجهات المباشرة مع «الكنغارو» 3-2. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حيهم النشامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.