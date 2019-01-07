شكرا لقرائتكم الأهلى يضم ياسر ابراهيم 4 سنوات ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الأهلى فى ضم ياسر إبراهيم مدافع سموحة لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد توقيع العقود مع النادي السكندري، ،كما وقع اللاعب على عقوده الشخصية فى حضور عدد من مسئولي الفريق الأحمر. ويحصل سموحة على مبلغ 22 مليون جنيه بالإضافة لاستعارة أحمد علاء لنهاية الموسم. ومن المقرر أن يشارك ياسر إبراهيم فى تدريبات الأهلى خلال الأيام القادمة، فيما سيتم اعفائه من المشاركة فى مواجهة الأهلى وسموحة المقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ووضع مسئولو الأهلى بنداً فى العقد يمنح سموحة حق الحصول على 15 % من عائد بيع ياسر ابراهيم مستقبلاً سواء محلياً أو خارجياً.

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