شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلى يضم ياسر إبراهيم مدافع سموحة 4 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الأهلى فى ضم ياسر إبراهيم مدافع سموحة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد توقيع العقود مع النادي السكندري، كما وقع اللاعب على عقوده الشخصية فى حضور عدد من مسئولى الفريق الأحمر. ويحصل سموحة على مبلغ 22 مليون جنيه بالإضافة لاستعارة أحمد علاء لنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يشارك ياسر إبراهيم فى تدريبات الأهلى خلال الأيام المقبلة، فيما سيتم إعفاؤه من المشاركة فى مواجهة الأهلى وسموحة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ووضع مسئولو الأهلى بنداً فى العقد يمنح سموحة حق الحصول على 15% من عائد بيع ياسر إبراهيم مستقبلاً سواء محلياً أو خارجياً.