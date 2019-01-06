ظهرت لفتة طيبة بين مشجعي منتخب الأردن المتواجدين في مدرجات ملعب ستاد هزاع بن زايد بنادي العين ، وذلك بتنظيف المدرجات من القمامة ، عقب المباراة التي جمعت “النشامى” مع منتخب أستراليا ، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى ، في كأس أمم آسيا المقامة في الإمارات العربية المتحدة.
وحقق منتخب الأردن الفوز على أستراليا بهدفٍ دون مقابل ، سجله اللاعب أنس بني ياسين ، ضمن مباراة أظهرت القوة الحقيقية للنشامى على أرضية الملعب ، بعد الأداء الكبير الذي قدموه ضد الكناجر الأسترالية.
وبذلك تحصد الأردن أول ثلاث نقاط ، بينما منحها جمهورها الاحترام من قبل باقي الدول المشاركة في البطولة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مبادرة رائعة من جماهير منتخب الأردن بعد مباراة أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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