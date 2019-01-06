بالفيديو.. مبادرة رائعة من جماهير منتخب الأردن بعد مباراة أستراليا

ظهرت لفتة طيبة بين مشجعي منتخب الأردن المتواجدين في مدرجات ملعب ستاد هزاع بن زايد بنادي العين ، وذلك بتنظيف المدرجات من القمامة ، عقب المباراة التي جمعت “النشامى” مع منتخب أستراليا ، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى ، في كأس أمم آسيا المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

وحقق منتخب الأردن الفوز على أستراليا بهدفٍ دون مقابل ، سجله اللاعب أنس بني ياسين ، ضمن مباراة أظهرت القوة الحقيقية للنشامى على أرضية الملعب ، بعد الأداء الكبير الذي قدموه ضد الكناجر الأسترالية.

وبذلك تحصد الأردن أول ثلاث نقاط ، بينما منحها جمهورها الاحترام من قبل باقي الدول المشاركة في البطولة.