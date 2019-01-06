اونلاين | رابط سريع Real Madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد كورة لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر اليوم

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يلتقي فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن بطولة الدوري الأسباني الممتاز 2019، الدور الأول، الريال في مواجهة جديدة من أجل مصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير أمام نادي فياريال، خصوصا أن اللقاء كان أمام منافس ليس صعب، ولم ينجح بالإنتصار منذ أربع لقاءات، ولكن في الأخير فشل الملكي في الحفاظ علي الفوز، وتعادل في الدقائق الأخيرة، فهل يتكرر السيناريو أمام فريق من المؤخرة مجدداً وهو نادي ريال سوسيداد، أم سيكون الميرنجي أكثر حذراً مع تواجد جماهيره.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد مباشر

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