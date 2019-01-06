اونلاين | الاسطورة | الشوط الثاني | مشاهدة مباراة سوريا وفلسطين بث مباشر اليوم 6-1-2019 رابط يوتيوب ماتش سوريا ضد فلسطين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسطورة | الشوط الثاني | مشاهدة مباراة سوريا وفلسطين بث مباشر اليوم 6-1-2019 رابط يوتيوب ماتش سوريا ضد فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب نادي الشارقة مباراة فلسطين ضد سوريه اليوم الأحد 6-1-2019 ضمن مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأسيوية 2019 التي تشهد انطلاق مباريات الجولة الأولى للمجموعة بمباراة تجمع المنتخب الاسترالي مع منتخب الأردن على ستاد هزاع بن زايد بنادي العين في افتتاح مباريات اليوم الثاني في البطولة التي تشهد مباراة أخرى اليوم ستجمع منتخب الهند مع منتخب تايلاند في ختام مباريات الجولة للمجموعة الأولى التي شهدت مباراة قوية في الافتتاح بين المنتخبين الإماراتي والبحريني انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وختام مباريات اليوم في كأس آسيا حين ينطلق توقيت مباراة سوريا وفلسطين اليوم في السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت الإمارات مستضيفة البطولة.

المنتخب الفلسطيني يفتتح مشواره في كأس آسيا 2019 بملاقاة المنتخب السوري في مباراة قوية يسعى فيها المنتخب الفلسطيني لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث لتحقيق بداية مثالية في البطولة التي لن يكون فيها مهمة الفدائي سهلة بالمرة في مجموعة صعبة مع حامل اللقب المنتخب الأسترالي، والمنتخب السوري، ومنتخب النشامى الأردني، ويزيد من صعوبة المنتخب الفلسطيني نتائجه التي لم تكن على ما يرام في المباريات الودية التي خاضها في استعداداته للبطولة، حيث خاض في نوفمبر وديسمبر ست مباريات ودية تمكن فيها من تحقيق انتصارين أمام باكستان “في مناسبتين”، وخسر في مبارتين أمام العراق وقيرغيزستان، وتعادل في مبارتين أمام إيران والصين.

المنتخب السوري يعود للمشاركة من جديد في بطولة كأس الأمم الأسيوية بعد أن غاب عن البطولة الماضية التي أقيمت في استراليا 2015 وتمكن أصحاب الأرض من تحقيق لقبها، قبل أن يتمكن نسور قاسيون من تخطي التصفيات المؤهلة لبطولة 2019 المقامة في الإمارات بناجح بعد أن نجحوا في التواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعتهم في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 بعد إيران وكوريا الجنوبية ليضمن التأهل لكأس آسيا التي كانت أخر مشاركاته بها في بطولة قطر 2011 والتي لم يتمكن فيها الفريق من تخطي دور المجموعات بعد أن اكتفى بجمع ثلاث نقاط جمعها من تحقيق فوز وحيد أمام السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل تلقيه الخسارة أمام كلا من اليابان والأردن بهدفين لهدف ليودع البطولة مبكرا.

توقيت مباراة سوريا وفلسطين اليوم

موعد مباراة فلسطين وسوريا اليوم في السادسة مساءا بتوقيت فلسطين ومصر، السابعة بتوقيت سوريه ومكة المكرمة والكويت، الثامنة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الرابعة بتوقيت غرينتش العالمي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة سوريه وفلسطين

قنوات مباراة سوريه وفلسطين المجانية ستكون عبر IRIB VARZESH، و قناة IRIB TV3 المتواجده على قمر عرب سات بدر 26، كما يتواجد قنوات أخرى عبر القمر الصناعي أزير سبيس قناة 1TV GEORGIA وعبر قمر يوتلسات قناة KRTK، بينما على النايل سات ستكون المباراة منقولة حصريا على قنوات بي أن ماكس hd1 و HD2 بتعليق حفيظ دراجي وعبر قنوات الكأس إكسترا 1 و 2 بتعليق خالد الحدي.