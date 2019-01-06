اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر يوتيوب اليوم 3/1/2019 رابط لايف اون لاين ماتش الريال ضد سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر يوتيوب اليوم 3/1/2019 رابط لايف اون لاين ماتش الريال ضد سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم محتلا المركز الرابع برصيد 30 نقطة متأخرًا عن برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط، بينما يدخل ريل سوسيداد اللقاء محتلا المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

ويغيب عن ريال مدريد فى مباراة اليوم نجمه جاريث بيل الذى تعرض للإصابة فى مباراة فياريال التى أقيمت الخميس الماضى وانتهت بالتعادل 2/2.

وفى باقى مباريات اليوم يلتقى كل من خيتافى ضد برشلونة، وإيبار مع فياريال وإشبيلية ضد أتلتيكو مدريد.