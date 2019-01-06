اونلاين | شاهد syria اليوم يوتيوب .. مشاهدة مباراة سوريا وفلسطين بث مباشر الآن | كورة لايف | Bein Match

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يواجه منتخب سوريا نظيره منتخب فلسطين في مساء يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على أرضية ملعب الشارقة بِمدينة الشارقة على الأراضي الإماراتية، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة كأس أمم آسيا 2019 م.

وفي آخر خمس مباريات خاضها منتخب سوريا قبل بداية مشواره في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م، نجح منتخب سوريا في تحقيق الانتصار في المباراة الأولى على حساب نظيره منتخب البحرين بهدف وحيد دون مقابل في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الثانية تعرض منتخب سوريا إلى الخسارة على يد نظيره منتخب الصين بهدفين دون مقابل في مباراة دولية ودية، وفي المباراة الثالثة سقط منتخب سوريا في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب عمان في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الرابعة نجح منتخب سوريا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دولية ودية، أما المباراة الرابعة فقد نجح فيها منتخب سوريا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب اليمن بهدف وحيد دون مقابل في مباراة دولية ودية.

أما على الجانب المقابل وفي آخر خمس مباريات خاضها منتخب فلسطين قبل بداية مشواره في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م، نجح منتخب فلسطين في المباراة الأولى في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب باكستان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الثانية سقط منتخب فلسطين في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب الصين في مباراة دولية ودية، وفي المباراة الثالثة سقط منتخب فلسطين في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب إيران في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الرابعة تعرض منتخب فلسطين إلى الخسارة على يد نظيره منتخب العراق بهدف وحيد دون مقابل في مباراة دولية ودية، أما المباراة الخامسة فقد تعرض فيها منتخب فلسطين إلى الخسارة على يد نظيره منتخب قيرغيزستان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دولية ودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب سوريا مع نظيره منتخب فلسطين عبر قناة Bein Max HD1 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 19:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.