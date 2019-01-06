اونلاين | يلا شوت yalla shoot.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر real madrid vs real sociedad يلا شوت حصري اليوم

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يعود ريال مدريد من جديد لملعب سانتياجو بيرنابيو بيمواجهة ريال سوسيداد مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:

تُقام مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة 8:30 بتوقيت بغداد.

القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع تلك المباراة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD3، وذلك بصوت المعلق عصام الشوالي.

وضع ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني:

يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الخامس في جدول الليجا برصيد 30 نقطة، في حين يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: راموس، مارسيلو، راموس، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: إيسكو، فاسكيز، بنزيما.