شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يضم مهاجم إنبي السابق لمدة موسمين ونصف ويسغني عن ميندوجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الإسماعيلي في الحصول علي خدمات النيجيري أودا مارشال مهاجم إنبي السابق لتدعيم خط هجومه لممدة موسمين ونصف الموسم في صفقة انتقال حر.

وتعاقد الإسماعيلي مع مارشال بعد فسخ عقده من قبل مسئولي إنبي لأسباب صحية، في وجود محمد الزيات وكيل أعماله.

جاء استغناء مسئولو إنبي عن مارشال أودا بعد الرجوع إلي علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي خاصة بعدما طلب توقيع كشفا طبيا لجميع اللاعبين فور توليه المهمة الفنية للفريق البترولي.

وبرر مسئولو إنبي رحيل مارشال أودا بأنه اللاعب الوحيد الذي لم يخضع لكشفا طبيا قبل بداية الموسم نظرا لضيق الوقت بين استقدامه وغلق باب القيد ورفض اللاعب أكثر من مرة الخضوع للكشف الطبي قبل أن يخضع مؤخرا له ويتبين مسئولي إنبي الأمر ليقرر مسئولي النادي البترولي الاستغناء عن خدماته تجنبا لحدوث أي أمر داخل الملعب.

فيما استقر الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، على الاستغناء عن خدمات المهاجم الكاميرونى كريستوفر ميندوجا، خلال انتقالات شهر يناير الجارى.

واتجهت نية الجهاز الفني للدراويش لفسخ التعاقد مع اللاعب الكاميرونى، بسبب ضعف مستواه وعدم قدرته على قيادة هجوم الدراويش، خاصة بعد التعاقد مع الناميبى بنسيون شيلونجو.

وكشف مصدر أن مجلس إدارة الإسماعيلى استقر على إعارة اللاعب بعدما تلقي عرضًا من أحد الأندية، وعدم فسخ تعاقده الذى يتبقي فيه موسمين ونصف.