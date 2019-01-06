اونلاين | kora online | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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يستقبل ريال مدريد نظيره فريق ريال سوسيداد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك اليوم الاحد الموافق السادس من شهر يناير لعام 2019 ميلاديا، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الاسباني ، مشاهدة مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد اليوم الأحد 6-1-2019 ماي كورة بث مباشر في الدوري الإسباني.

يحتضن استاد سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، مباراة اليوم المثيرة للفريق الملكي، حيث يدخل ريال مدريد الى مباراة اليوم، وعينه على النقاط الثلاث، من أجل تعويض تعادله في المباراة الأخيرة أمام فياريال، بهدفين لكل فريق، في مباراة الجولة الماضية، من أجل العودة للمنافسة بقوة على لقب الليجا، ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 3، بينما تعرض لـ5 هزائم هذا الموسم بالدوري، وسيعول الفريق على جهود جاريث بيل وكريم بنزيمة لقيادة الفريق للفوز، مشاهدة لايف بث حي مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر اليوم الأحد في الليجا.

الضيف ريال سوسيداد في مباراة اليوم، يحتل المركز الخامس عشر برصيد تسع عشرة نقطة، جمعها الفريق من الفوز في خمس مباريات، وتعادل في أربعة لقاءات، وخسر في ثمانية لقاءات، وخسر الفريق في أخر مبارياته أمام ديبورتيفو الأفيس بهدف نظيف، جاري الآن مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث حي اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة 19:30 اليوم الأحد 6-1-2019 في بث حي ومباشر عبر شاهد كورة اون بدون اي تقطيع.