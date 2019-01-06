اونلاين | رابط "كورة لايف" مباراة الرجاء والوداد المغربي بث مباشر Online – كول كورة كورة ستار | يلا شوت wydad

اللقاء اعتاد ملعب مركب محمد الخامس على استضافته، لكنه تم إغلاقه بشكل مفاجئ، لأعمال الصيانة، لتبدأ أزمة الديربي وسط اعتراضات من كلا الناديين على نقل الديربي خارج الدار البيضاء.

وطالب الرجاء الجامعة المغربية بتأجير اللقاء، لحين إنهاء التصليحات بمركب محمد الخامس، لأسباب أمنية والحفاظ على سلامة الجماهير بدلًا من التوجه لمراكش إلا أن تم رفض طلبه، وأصرت الجامعة على إقامة اللقاء بمراكش.

موقف الجامعة لم يمر مرور الكرام على الجماهير، حيث اتحد أولتراس وداد الأمة مع أولتراس النسور، وأصدرا بيانًا مشتركًا، لإعلان مقاطعتهم للقاء، رافضين الحضور، ومؤكدين أن هناك فخاخ منصوبة لهم وفقًا لحساسية الطريق إلى مراكش.

في الأخير، سيدخل الوداد اللقاء محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، متساويًا في النقاط مع حسنية أكادير، صاحب المركز الثاني، لكن الأول متأخر بمباراة، لذلك فرصة وداد الأمة اليوم، للتغريد منفردًا في صدارة الجدول.

أما الأخضر فيأتي في المركز السادس برصيد 17 نقطة، والفوز يعني قفزه بالجدول ثلاثة مراكز، ليقتسم المركز الثالث مع يوسفية برشيد، وإن كان للنسور مباراتين مؤجلتين.

هدف مشترك كذلك يجمع الفريقان اليوم ألا وهو مصالحة الجماهير، حيث تعادل الوداد في لقائه الأخير أمام نهضة البركان سلبيًا، ليهدر نقطتين ثمينتين في مشواره، أما الأخضر فتعادل في آخر لقاءين له أمام نهضة بركان ومولودية وجدة.

ونستعرض في السطور التالية موقف التاريخ من لقاء ديربي الدار البيضاء..

الديربي الأول في العام الجديد 2019 يحمل رقم 12، وأرقام الفريقين متقاربة قبل لقاء اليوم..

فكان الفوز في 34 مرة من نصيب وداد الأمة مقابل 30 مرة للنسور، بينما للتعادل النصيب الأكبر، حيث فرض كلمته على 60 مباراة.

ومثلما كان مرات الفوز متقاربة بينهما، فكذلك الأهداف، حيث سجل الشياطين الحمر 96 هدفًا في مرمى النسور، في حين زار الأخضر شباك الوداد بـ105 هدفًا.

صدارة هدافي الديربي يقتسمها الثنائي محمد بنشريفة؛ لاعب وداد الأمة السابق، ومصطفى بيضوضان؛ لاعب كلا الفريقين السابق، برصيد أربعة أهداف لكل منهما، بينما الأكثر مشاركة هو عبد اللطيف جريندو؛ لاعب الرجاء السابق، بـ19 مباراة.

آخر لقاء ديربي أقيم في إبريل عام 2018، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل للأحمر أمين عطوشي ثم تعادل بدر بانون للأخضر في الدقائق الأخيرة.

وفي آخر عشر مباريات، التفوق للرجاء بالفوز في ثلاث مباريات، بينما فاز الوداد في اثنتين، وحسم التعادل نتيجة خمسة لقاءات أخرى.