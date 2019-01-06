اونلاين | يلا شووت .. مشاهدة مباراة الرجاء والوداد بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي Raja vs Wydad في البطولة الإحترافية إتصالات المغرب مباشرة اليوم علي قناة المغربية الرياضية وبي أن سبورت HD تعليق جواد بده , حيث يستضيف ملعب مراكش الكبير في مدينة مراكش المغربية اليوم مباراة قمة الجولة مباراة ديربي كازابلانكا ديربي الدار البيضاء القمة الكبيرة المنتظرة والتي تشهد اقامة الديربي خارج مدينة الدار البيضاء من جديد بعد اغلاق ملعب محمد الخامس معقل القطبين بسبب الاصلاحات لتستضيف مراكش الديربي اليوم وذلك في تمام الساعة الثانية بتوقيت المغرب الثالثة بتوقيت القاهرة وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات البطولة المغربية 2019 , المباراة تقودها صافرة الحكم المغربي رضوان جيد , حيث يحل فريق الرجاء ضيفاً على نظيره الرجاء، في اللقاء الذي يقام على ملعب مراكش، والمؤجل من الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب 2018/2019، في خاض البعض الآخر من فرق البطولة مباريات الجولات القادمة حتى الجولة الثالثة عشرة من البطولة.

وخلال الجولات العشر من البطولة المغربية، التي خاضها فريق الرجاء قبل لقاء اليوم، خرج أصحاب الضيافة، بأربعة انتصارات فيما تعادل خلال خمس مواجهات وخسر لقاء وحيد، مما جعل رصيده يصل للنقطة السابعة عشرة متأخراً بفارق نقطتين عن المركزين السابقين وبفارق الأهداف عن ملاحقه الفتح، وجميعها خاضت مواجهات أكثر. على الجانب الآخر، يدخل فريق الوداد اللقاء في المركز الأول متربعاً على قمة جدول البطولة برصيد أربع وعشرين نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه فريق حسنية أكادير، الذي خاض مباراة أكثر، في حين حقق الوداد الذي خاض اثنتي عشرة جولة، سبعة انتصارات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر اثنتين. ووقد التقى كلا الفريقين خلال عدد كبير من المباريات على مر التاريخ، شواء على مستوى بطولة الدوري المغربي وبطولة كأس العرش المغربي، إلا أنه لم ينجح أي منهما في تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على حساب منافسه خلال النسخ الأخيرة من البطولة التي ينتصر أحدهما بها ويتعادل في اللقاء الآخر. وقد تعادل كلا الفريقين خلال المباراة السابقة للقاء الديربي أمام كل منهما اليوم، حيث تعادل فريق الوداد بالجولة السابقة أمام نهضة بركان، في حين تعادل الرجاء بالجولتين السابقتين أمام المنافس ذاته، ثم مولودية وجدة، ويأمل كلاهما في استعادة نغمة الانتصارات اليوم، الوداد من أجل الحفاظ على الصدارة، والرجاء من أجل السعي نحوها.