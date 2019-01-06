اونلاين | بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة الوداد والرجاء بث مباشر (raja club vs wydad) | ديربي بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف

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يلتقي فريقي الرجاء والوداد ضمن بطولة البطولة المغربية 2019، في لقاء الديربي بين الرجاء البيضاوي والذي يطمح في تحقيق الإنتصار من أجل العودة للمنافسة من جديد، خصوصا أنه لديه لقاءات مؤجلة، وسيكون الفريق متأهب من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية اليوم أمام نظيره نادي الوداد، في لقاء سيكون قوي وهام بحضور الجماهيره، وسيكون نادي الوداد أيضا متحفزاً من أجل تحقيق الفوز للمنافسة علي اللقب، خصوصا أنه في المراكز الأولي.

يبحث فريق الرجاء ونظيره الوداد عن ثلاث نقاط هامة في البطولة المغربية، فمن سينجح بإقتناص هذا الإنتصار، في ديربي الدار البيضاء اليوم، والذي من المنتظر أن يشهد إثارة كبيرة للغاية بين الفريقين، ونحن في الخليج 365 الرياضي، نتابع معكم هذا الديربي، وسنتابع معكم النتيجة التي ستنتهي به.

تنطلق المواجهة بين فريقي الرجاء والوداد في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365 بث مباشر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الرجاء والوداد مباشر في لقاء اليوم الأحد 6 / يناير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الرجاء والوداد مباشر، علي موقعكم الودادي المفضل الخليج 365 اون لاين، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة الرجاء ضد الوداد في الديربي المغربي : أنس الزنيتي، عمران فيضي – سعد الكوحل – عبد الرحيم شاكر – فابريس نغا، محمد الدويك – أنس جبرون – عبد الإله الحافضي – زكرياء حدراف – محمود بن حليب – محسن ياجور.